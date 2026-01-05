C’est déjà la fin pour l’OM, la mauvaise nouvelle ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà la fin du mercato hivernal pour l'OM ? Troisième de Ligue 1, et pas encore assuré de poursuivre son aventure en Ligue des champions, le club ne prévoit pas de gros bouleversements sur le marché des transferts qui vient d’ouvrir ses portes. Selon vous, la formation phocéenne a-t-elle raison ? C’est notre sondage du jour !

C’est une année qui débute mal pour l’OM. Réduite à neuf après les expulsions d’Arthur Vermeeren (23e) et Bilal Nadir (56e), l’équipe de Roberto De Zerbi a été surprise par le FC Nantes (0-2) ce dimanche après-midi au Vélodrome, à quatre jours du Trophée des Champions face au PSG. Une mauvaise opération pour les Phocéens, désormais relégués à huit points du RC Lens, leader de Ligue 1 après cette 17e journée.

L’OM ne devrait pas faire « de grandes choses » sur le mercato Troisième du Championnat et pas encore assuré de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille s’apprête à connaître des semaines décisives pour la suite de sa saison. Et cela devrait se faire sans recrue. « En janvier, je ne pense pas que nous ferons de grandes choses », a expliqué Medhi Benatia, au micro de Sky Sport Italia.