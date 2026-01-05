C’est déjà la fin pour l’OM, la mauvaise nouvelle ?

Déjà la fin du mercato hivernal pour l'OM ? Troisième de Ligue 1, et pas encore assuré de poursuivre son aventure en Ligue des champions, le club ne prévoit pas de gros bouleversements sur le marché des transferts qui vient d’ouvrir ses portes. Selon vous, la formation phocéenne a-t-elle raison ? C’est notre sondage du jour !
C’est une année qui débute mal pour l’OM. Réduite à neuf après les expulsions d’Arthur Vermeeren (23e) et Bilal Nadir (56e), l’équipe de Roberto De Zerbi a été surprise par le FC Nantes (0-2) ce dimanche après-midi au Vélodrome, à quatre jours du Trophée des Champions face au PSG. Une mauvaise opération pour les Phocéens, désormais relégués à huit points du RC Lens, leader de Ligue 1 après cette 17e journée.
L’OM ne devrait pas faire « de grandes choses » sur le mercato
Troisième du Championnat et pas encore assuré de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille s’apprête à connaître des semaines décisives pour la suite de sa saison. Et cela devrait se faire sans recrue. « En janvier, je ne pense pas que nous ferons de grandes choses », a expliqué Medhi Benatia, au micro de Sky Sport Italia.
« Nous chercherons surtout d’équilibrer les comptes »
« Comme l’a dit le président, nous chercherons surtout d’équilibrer les comptes. Je pense que nous avons une équipe déjà assez forte pour les objectifs qui sont les nôtres », a ajouté le directeur du football de l’OM, satisfait de la première partie de saison : « Nous sommes à la moitié de la saison et nous sommes contents de ce que nous sommes en train de faire, sur la continuité de l’année dernière. Nous avons des objectifs clairs pour cette nouvelle année et nous sommes assez confiants ».
Alors selon vous, l’Olympique de Marseille a-t-il raison de ne pas vouloir recruter cet hiver ? À vos votes !