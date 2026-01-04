«Un génie» pour 30M€ : L'énorme coup de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, l'OM brille par son attaque et son rendement offensif. Il faut dire que Mason Greenwood impressionne et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Bixente Lizarazu le voit même comme «un génie».

Depuis le début de la saison, l'OM se distingue particulièrement par son attaque très prolifique, surtout au Stade Vélodrome. Il faut dire que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang l'été dernier est une réussite totale, tandis que Mason Greenwood a pris une nouvelle dimension. De quoi impressionner Bixente Lizarazu.

Lizarazu s'enflamme pour l'attaque de l'OM « L'OM a du matos devant. Greenwood par moment c'est un génie, l'expérience d'Aubameyang et Robinio Vaz qui est une révélation. Et Gouiri est de retour, donc ça fait beaucoup d'armes offensives. Mais la régularité, c'est la défense qui la donne. Et Lens l'a », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot.