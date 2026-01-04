L'OM menace le PSG à la télévision !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI et le début de l’hégémonie sur la Ligue 1, peu d’équipes ont réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain. Il y a eu Montpellier en 2012, puis l’AS Monaco en 2017 et le LOSC en 2021... mais jamais l’Olympique de Marseille, pourtant parmi les clubs les plus populaires de France.

C’est très bien de vouloir imprimer une idée de football, mais le plus important restent les titres. Et à l’OM, on n’en a plus vu un depuis 2010 et le titre de Champion de France remporté par l’équipe de Didier Deschamps !

Cette fois, c’est la bonne ? Une éternité pour un club de cette importance, avec la pression qui se fait désormais de plus en plus forte. Mais cette année pourrait bien être la bonne, puisque le PSG est loin d’être intouchable. L’OM a d’ailleurs remporté sa première victoire en Ligue 1 face au grand rival parisien, depuis le 13 septembre 2020.