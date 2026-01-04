OM : L'humiliation signée De Zerbi, personne ne l'a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi est revenu de sa coupure de fin d'année d'humeur joviale. En conférence de presse à l'approche de la réception du FC Nantes ce dimanche, le coach de l'OM a gentiment taquiné Facundo Medina. Interrogé sur le positionnement de son polyvalent défenseur, De Zerbi a vanné l'Argentin par rapport à sa coiffure en pleine conférence de presse.

En marge de la reprise de la Ligue 1 après la trêve hivernale, l'OM recevant le FC Nantes au Vélodrome ce dimanche, Roberto De Zerbi était de passage en conférence de presse vendredi. Une opportunité en or pour le coach de l'Olympique de Marseille afin de tailler le nouveau look d'un de ses joueurs au retour des fêtes de fin d'année.

«On a besoin de sa folie avec ses cheveux peroxydés !» Facundo Medina, avec une coupe de cheveux peroxydée, a pris un petit tacle de la part de son entraîneur. « En phase de possession, ça ne change pas. Ce qui change c'est en phase défensive où il peut défendre comme latéral ou comme axial. Mais je préfère voir Medina sur le terrain, peu importe le poste. On a besoin de sa folie avec ses cheveux peroxydés ! ».