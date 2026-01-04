AccueilOM

OM-PSG : Le gros coup avec Mason Greenwood ?

OM-PSG : Le gros coup avec Mason Greenwood ?
Amadou Diawara

Lors de la première partie de saison, Mason Greenwood a régalé l'OM. Ayant enchainé les performances XXL, le numéro 10 de Roberto De Zerbi est l'actuel top scoreur de Ligue 1 avec 11 réalisations en 15 matchs joués. Selon vous, Mason Greenwood est-il le meilleur joueur du championnat de France à la mi-saison ? A vos votes !

Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Mason Greenwood est étincelant. En effet, le numéro 10 de Roberto De Zerbi enchaine les prestations de haute volée, notamment en Ligue 1.

OM : Greenwood est le top scoreur de Ligue 1

Lors de la première partie de saison, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la réussite de l'OM, classé troisième avant le début de la 17ème journée de Ligue 1. Ces derniers mois, l'ailier droit de 24 ans s'est mué en serial buteur. Auteur de 11 réalisations en 15 matchs joués en championnat de France.

OM : Greenwood, le meilleur joueur de Ligue 1 ?

Ayant prouvé ses qualités de buteur, Mason Greenwood a également été un élément essentiel du jeu de Roberto De Zerbi. Véritable détonateur balle au pied, il a très bien servi ses coéquipiers. Auteur de trois passes décisives, l'attaquant de l'OM a d'ailleurs été élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1.

A votre avis, Mason Greenwood est-il le meilleur joueur de Ligue 1 à la mi-saison, devant toutes les stars du PSG ? C'est le moment de voter !

Sondage

OM-PSG : Le gros coup avec Mason Greenwood ?

Mason Greenwood (OM) est le meilleur joueur de Ligue 1 à la mi-saison
42%
Esteban Lepaul (Rennes) est le meilleur joueur de L1
3%
Joaquin Panichelli (Strasbourg) est le meilleur joueur de L1
1%
Joao Neves (PSG) est le meilleur joueur de L1
12%
Pierre-Emerick Aubameyang (OM) est le meilleur joueur de L1
0%
Florian Thauvin (Lens) est le meilleur joueur de L1
5%
Valentin Rongier (Rennes) est le meilleur joueur de L1
0%
Ilan Kebbal (Paris FC) est le meilleur joueur de L1
0%
Tyler Morton (OL) est le meilleur joueur de L1
3%
Vitinha (PSG) est le meilleur joueur de L1
32%
Romain Del Castillo (Reims) est le meilleur joueur de L1
1%
Sofiane Diop (Nice) est le meilleur joueur de L1
0%
Un autre joueur est le meilleur en Ligue 1 à la mi-saison
1%
Voir les résultats
Articles liés