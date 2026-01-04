OM-PSG : Le gros coup avec Mason Greenwood ?

Lors de la première partie de saison, Mason Greenwood a régalé l'OM. Ayant enchainé les performances XXL, le numéro 10 de Roberto De Zerbi est l'actuel top scoreur de Ligue 1 avec 11 réalisations en 15 matchs joués. Selon vous, Mason Greenwood est-il le meilleur joueur du championnat de France à la mi-saison ? A vos votes !

Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Mason Greenwood est étincelant. En effet, le numéro 10 de Roberto De Zerbi enchaine les prestations de haute volée, notamment en Ligue 1.

Lors de la première partie de saison, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la réussite de l' OM , classé troisième avant le début de la 17ème journée de Ligue 1. Ces derniers mois, l'ailier droit de 24 ans s'est mué en serial buteur. Auteur de 11 réalisations en 15 matchs joués en championnat de France.

OM : Greenwood, le meilleur joueur de Ligue 1 ?

Ayant prouvé ses qualités de buteur, Mason Greenwood a également été un élément essentiel du jeu de Roberto De Zerbi. Véritable détonateur balle au pied, il a très bien servi ses coéquipiers. Auteur de trois passes décisives, l'attaquant de l'OM a d'ailleurs été élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1.

A votre avis, Mason Greenwood est-il le meilleur joueur de Ligue 1 à la mi-saison, devant toutes les stars du PSG ? C'est le moment de voter !