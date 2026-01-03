OM : Aubameyang se fait «flinguer», il pousse un coup de gueule !

Eliminé au premier tour, le Gabon a donc vécu une CAN catastrophique. Et voilà que ça n’a pas été sans conséquence. En effet, à la suite de ce résultat, le ministre des Sports a annoncé la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga de la sélection. Un traitement infligé au buteur de l’OM qui en a fait halluciner plus d’un…
Reverra-t-on Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot du Gabon ? Même diminué physiquement, le joueur de l’OM avait choisi de défendre le maillot de son pays à la CAN. Malheureusement, ça a été un fiasco pour les Panthères et Aubameyang en fait aujourd’hui les frais. En effet, à la suite du désastre du Gabon, le ministre des Sports a prononcé la mise à l’écart de PEA ainsi que de Bruno Ecuele Manga de la sélection.
« Il n'était pas obligé d'y aller
Consultant pour RFI, Yogo Mangara s’est insurgé face au traitement qui était réservé à Pierre-Emerick Aubameyang. C’est ainsi qu’il a balancé : « Aubameyang, quand il signe à l’OM, à 36 ans, ce n’était pas pour faire tous les matchs. Malheureusement, il joue tous les matchs, il se blesse, il arrive rincé et pourtant il veut défendre les couleurs de son pays. Il n'était pas obligé d'y aller ».
« C’est dégueulasse »
« Il y va avec un kiné de son club qui le surveille. Ça, si ce n’est pas être amoureux de sa patrie, c’est quoi ? Et venir aujourd’hui le flinguer en mondovision, pour moi, c’est dégueulasse », a-t-il poursuivi sur Aubameyang.