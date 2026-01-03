OM : Aubameyang se fait «flinguer», il pousse un coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Eliminé au premier tour, le Gabon a donc vécu une CAN catastrophique. Et voilà que ça n’a pas été sans conséquence. En effet, à la suite de ce résultat, le ministre des Sports a annoncé la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga de la sélection. Un traitement infligé au buteur de l’OM qui en a fait halluciner plus d’un…

Reverra-t-on Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot du Gabon ? Même diminué physiquement, le joueur de l’OM avait choisi de défendre le maillot de son pays à la CAN. Malheureusement, ça a été un fiasco pour les Panthères et Aubameyang en fait aujourd’hui les frais. En effet, à la suite du désastre du Gabon, le ministre des Sports a prononcé la mise à l’écart de PEA ainsi que de Bruno Ecuele Manga de la sélection.

« Il n'était pas obligé d'y aller Consultant pour RFI, Yogo Mangara s’est insurgé face au traitement qui était réservé à Pierre-Emerick Aubameyang. C’est ainsi qu’il a balancé : « Aubameyang, quand il signe à l’OM, à 36 ans, ce n’était pas pour faire tous les matchs. Malheureusement, il joue tous les matchs, il se blesse, il arrive rincé et pourtant il veut défendre les couleurs de son pays. Il n'était pas obligé d'y aller ».