OM : Transfert bouclé, il va faire son retour à Marseille !

Dès l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Remy Cabella, débarquant en prêt en provenance de l’Olympiakos. À peine de retour en Ligue 1, le joueur de 35 ans est attendu sur le terrain ce week-end, avec une rencontre particulière pour lui, du côté du Vélodrome…
Avant-dernier de Ligue 1 avant cette 17e journée, le FC Nantes n’a pas traîné avant de se montrer actif sur le mercato en officialisant dès le 1er janvier l’arrivée de Remy Cabella pour cinq mois en prêt depuis l'Olympiakos. Passé par Montpellier, l’OM, l’ASSE ou encore Lille, le joueur de 35 ans retrouve la Ligue 1 et aura l’occasion de faire son retour au Vélodrome dès dimanche (15h).
Disponible pour affronter l’OM
Remy Cabella est en effet qualifié pour le match contre l’Olympique de Marseille, pour son plus grand bonheur. « Commencer au Vélodrome, c’est énorme, a-t-il confié vendredi en conférence de presse. J’ai gardé des liens là-bas et j’ai déjà reçu pas mal de messages ».
Cabella contacté par Nantes lorsqu’il jouait à l’OM
Entre Cabella et Nantes, l’histoire aurait pu même débuter dès la fin du passage du joueur à l’OM en 2017. « Quand j'étais à Marseille, Claudio Ranieri m'avait appelé après un match, j'avais pensé venir, mais ça ne s'était pas fait, je suis parti à Saint-Étienne, a révélé l’ancien international français. Et quand je suis revenu de Russie, Lille et Nantes étaient intéressés. J'ai toujours dit que, Nantes, même quand j'étais petit, je rêvais d'aller au centre de formation. J'ai grandi avec Sylvain Armand, (Olivier) Monterrubio, j'avais son maillot quand j'étais petit. Après le plus important va être le maintien en Ligue 1. Je ne suis focalisé que sur ça. »