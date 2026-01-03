OM : Transfert bouclé, il va faire son retour à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dès l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Remy Cabella, débarquant en prêt en provenance de l’Olympiakos. À peine de retour en Ligue 1, le joueur de 35 ans est attendu sur le terrain ce week-end, avec une rencontre particulière pour lui, du côté du Vélodrome…

Avant-dernier de Ligue 1 avant cette 17e journée, le FC Nantes n’a pas traîné avant de se montrer actif sur le mercato en officialisant dès le 1er janvier l’arrivée de Remy Cabella pour cinq mois en prêt depuis l'Olympiakos. Passé par Montpellier, l’OM, l’ASSE ou encore Lille, le joueur de 35 ans retrouve la Ligue 1 et aura l’occasion de faire son retour au Vélodrome dès dimanche (15h).

Disponible pour affronter l’OM Remy Cabella est en effet qualifié pour le match contre l’Olympique de Marseille, pour son plus grand bonheur. « Commencer au Vélodrome, c’est énorme, a-t-il confié vendredi en conférence de presse. J’ai gardé des liens là-bas et j’ai déjà reçu pas mal de messages ».