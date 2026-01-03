Vente OM : La réponse cash pour Michel Platini !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l'OM est actuellement la propriété de Frank McCourt, il est toutefois régulièrement question d’une vente du club phocéen. Thibaud Vézirian ne cesse d’ailleurs de l’assurer : l’officialisation tombera prochainement. Forcément, cela devrait engendrer des changements à Marseille. Et si Michel Platini devenait le prochain président de l’OM ? Pas sûr…

Une nouvelle ère est-elle sur le point de débuter à l’OM ? Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire du club phocéen, mais voilà qu’il pourrait prochainement passer la main à de nouveaux propriétaires. C’est en tout cas ce qu’assure Thibaud Vézirian, qui n’en démord pas concernant la vente de l’OM. Selon le journaliste, l’officialisation va finir par tomber.

« Platini président de l’OM ? Non » L’OM pourrait donc changer de dimension avec cette potentielle vente. Quid de futurs changements ? Un nouveau président viendra-t-il remplacer Pablo Longoria ? Sur Twitch, interrogé sur la possibilité de voir Michel Platini débarquer à Marseille, Thibaud Vézirian a répondu : « Platini président de l’OM ? Non, je le verrais plutôt super conseiller de pays. A droite, à gauche, je ne sais pas où ».