Vente OM : La réponse cash pour Michel Platini !

Si l'OM est actuellement la propriété de Frank McCourt, il est toutefois régulièrement question d’une vente du club phocéen. Thibaud Vézirian ne cesse d’ailleurs de l’assurer : l’officialisation tombera prochainement. Forcément, cela devrait engendrer des changements à Marseille. Et si Michel Platini devenait le prochain président de l’OM ? Pas sûr…
Une nouvelle ère est-elle sur le point de débuter à l’OM ? Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire du club phocéen, mais voilà qu’il pourrait prochainement passer la main à de nouveaux propriétaires. C’est en tout cas ce qu’assure Thibaud Vézirian, qui n’en démord pas concernant la vente de l’OM. Selon le journaliste, l’officialisation va finir par tomber.
« Platini président de l’OM ? Non »
L’OM pourrait donc changer de dimension avec cette potentielle vente. Quid de futurs changements ? Un nouveau président viendra-t-il remplacer Pablo Longoria ? Sur Twitch, interrogé sur la possibilité de voir Michel Platini débarquer à Marseille, Thibaud Vézirian a répondu : « Platini président de l’OM ? Non, je le verrais plutôt super conseiller de pays. A droite, à gauche, je ne sais pas où ».
« Il pourrait devenir conseiller de pays… »
« Pas mal de gens lui ont proposé la présidence de clubs. Il pourrait devenir conseiller de pays impliqués dans les grandes compétitions. On verra ça », a-t-il ajouté concernant Michel Platini à l’OM.