OM : Aubameyang viré, «c’est un pur chaos» !  

Pour le Gabon, cette Coupe d’Afrique des Nations a été un véritable fiasco. Avec 3 défaites en 3 matchs, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont été éliminés dès la phase de poules. Une performance désastreuse qui a fait réagir le gouvernement du Gabon. C’est ainsi que l’attaquant de l’OM a notamment été mis à l’écart de la sélection.
Battu par la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique, le Gabon a été éliminé dès la phase de poules de cette CAN. Une performance honteuse aux yeux du gouvernement gabonais. C’est ainsi que le ministre des Sports, Simplice-Désiré Mamboula a notamment fait savoir : « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ».
« Le Gabon a été plongé dans la crise »
Incroyable, Pierre-Emerick Aubameyang a donc été mis à l’écart de la sélection du Gabon. Journaliste pour The Athletic, Jay Harris a réagi à cette folle actualité chez les Panthères, confiant : « Aubameyang a été suspendu par son pays après l’élimination du Gabon à la CAN. Le Gabon a été plongé dans la crise. Ils ont fini derniers de leur groupe après avoir perdu tous leurs matchs ».
« C’est un pur chaos »
« Après l’élimination du Gabon, le gouvernement a publié un communiqué qui a été lu à la télévision nationale qualifiant de honteuse la performance de l’équipe, ils ont viré tout le staff et il y a eu une mention spéciale pour Aubameyang et Ecuele Manga, disant que ces deux joueurs avaient été exclus de la sélection pour l’avenir. C’est un pur chaos », a-t-il poursuivi après la mise à l’écart du buteur de l’OM.