OM - De Zerbi : Le gros coup de gueule dans la presse !

Pour voir l’OM soulever la Ligue des Champions, il faut remonter à… 1989. Les joueurs de Roberto De Zerbi arriveront-ils à mettre fin à cette interminable attente cette année ? Rolland Courbis croise les doigts pour que ça arrive lui qui regrette les loupés du club phocéen dernièrement. C’est ainsi qu’il s’en est notamment pris à Roberto De Zerbi.
Le 13 janvier, l’OM affrontera Bayeux pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe de France. Sur le papier, le club phocéen est très largement favori. Le parcours des joueurs de Roberto De Zerbi devraient donc continuer avec bien évidemment comme objectif finale d’aller soulever ce trophée. L’OM y arrivera-t-il ? Ces dernières années, Marseille a essuyé de cuisants revers.
« Il y a une anomalie à réparer »
Rolland Courbis veut lui revoir l’OM gagner la Coupe de France. Ayant un lien particulier avec cette compétition, l’ancien Olympien a d’abord raconté pour La Provence : « Ce que j’ai en travers de la gorge, c’est la Coupe de France. Il y a une anomalie à réparer. Depuis tout petit, sans savoir que j’allais un jour être footballeur professionnel et disputer cette compétition avec l’OM, je suis bercé par Dame coupe. J’ai le souvenir encore très frais de cette finale en 1969. Je l’avais vécue sur place dans la peau d’un supporter. On est monté à 3, 4 copains du quartier en train pour assister au match contre Bordeaux à Colombes. C’était la première fois que je montais à Paris de ma vie ».
« Le coach préfère faire plaisir à De Lange en mettant Rulli, spécialise des penalties, sur le banc »
La saison dernière, le parcours de l’OM s’était arrêté face au LOSC. Une élimination qui a particulièrement agacé Rolland Courbis, au point de s’en prendre à Roberto De Zerbi : « Oui je suis amer. Encore plus quand on se débrouille pour gaspiller des occasions en or, face à Annecy en 2023, et contre Lille l’an passé quand le coach préfère faire plaisir à De Lange en mettant Rulli, spécialise des penalties, sur le banc. S’ils ne se bougent pas, je ne sais pas si j’aurais la chance de vivre une nouvelle fois cette joie de mon vivant ».