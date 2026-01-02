OM - De Zerbi : Le gros coup de gueule dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour voir l’OM soulever la Ligue des Champions, il faut remonter à… 1989. Les joueurs de Roberto De Zerbi arriveront-ils à mettre fin à cette interminable attente cette année ? Rolland Courbis croise les doigts pour que ça arrive lui qui regrette les loupés du club phocéen dernièrement. C’est ainsi qu’il s’en est notamment pris à Roberto De Zerbi.

Le 13 janvier, l’OM affrontera Bayeux pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe de France. Sur le papier, le club phocéen est très largement favori. Le parcours des joueurs de Roberto De Zerbi devraient donc continuer avec bien évidemment comme objectif finale d’aller soulever ce trophée. L’OM y arrivera-t-il ? Ces dernières années, Marseille a essuyé de cuisants revers.

« Il y a une anomalie à réparer » Rolland Courbis veut lui revoir l’OM gagner la Coupe de France. Ayant un lien particulier avec cette compétition, l’ancien Olympien a d’abord raconté pour La Provence : « Ce que j’ai en travers de la gorge, c’est la Coupe de France. Il y a une anomalie à réparer. Depuis tout petit, sans savoir que j’allais un jour être footballeur professionnel et disputer cette compétition avec l’OM, je suis bercé par Dame coupe. J’ai le souvenir encore très frais de cette finale en 1969. Je l’avais vécue sur place dans la peau d’un supporter. On est monté à 3, 4 copains du quartier en train pour assister au match contre Bordeaux à Colombes. C’était la première fois que je montais à Paris de ma vie ».