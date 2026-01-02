Dimitri Payet : La déclaration d'amour après la rupture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deux ans et demi après son départ de l’OM en larmes, Dimitri Payet est toujours autant apprécié par les Marseillais. Il a ainsi été largement élu meilleur milieux offensif de l’OM au XXIe siècle par les lecteurs de La Provence. Avec 67% des votes, il devance largement Samir Nasri (28%). Une vraie preuve d’amour qui émeut Dimitri Payet.

Payet déclare sa flamme aux Marseillais « C'est pour moi un immense honneur et une grande fierté. Après toutes ces années passées au club je me dis que le souvenir que j'ai laissé est positif. J'ai été adopté dans ce club et dans cette ville. Je suis vraiment touché car c'est encore une fois de l'amour que je reçois des Marseillais », confie-t-il auprès de La Provence avant de poursuivre.