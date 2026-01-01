Aubameyang s'en va : La terrible annonce pour l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La CAN est déjà terminée pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a été autorisé par la fédération gabonaise à rentrer à Marseille. L'attaquant de l'OM est donc à disposition de Roberto De Zerbi, mais les récentes déclarations de Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon, ne devrait pas rassurer les Marseillais.

C'est désormais officiel, Pierre-Emerick Aubameyang quitte le Maroc où se déroule la CAN afin de revenir à Marseille. Avant même la dernière journée de la phase de groupe de la compétition, le Gabon a publié un communiqué pour expliquer les motivations du départ de l'attaquant de l'OM. Dans la foulée, le sélectionneur Thierry Mouyouma a confirmé qu'Aubameyang souffrait, ce qui ne va pas rassurer les Marseillais.

Aubameyang, l'annonce qui fait trembler l'OM « Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club pour le remettre à sa disposition, et qu'il puisse continuer des soins », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant de poursuivre.