Aubameyang s'en va : La terrible annonce pour l'OM !

La CAN est déjà terminée pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a été autorisé par la fédération gabonaise à rentrer à Marseille. L'attaquant de l'OM est donc à disposition de Roberto De Zerbi, mais les récentes déclarations de Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon, ne devrait pas rassurer les Marseillais.
C'est désormais officiel, Pierre-Emerick Aubameyang quitte le Maroc où se déroule la CAN afin de revenir à Marseille. Avant même la dernière journée de la phase de groupe de la compétition, le Gabon a publié un communiqué pour expliquer les motivations du départ de l'attaquant de l'OM. Dans la foulée, le sélectionneur Thierry Mouyouma a confirmé qu'Aubameyang souffrait, ce qui ne va pas rassurer les Marseillais.
Aubameyang, l'annonce qui fait trembler l'OM
« Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club pour le remettre à sa disposition, et qu'il puisse continuer des soins », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant de poursuivre.
«Son cœur voulait, son âme voulait. Mais son corps ne pouvait pas. Voilà la réalité»
« Il faut retenir que Pierre-Emerick a été conquérant, très fort, il a joué un match et demi avec cette douleur, il a eu l'envie, la volonté de représenter son pays. Maintenant, les dés sont pipés, on ne comprendrait pas pourquoi nous, l'équipe nationale, on devrait hypothéquer sa fin de saison avec son club. Son cœur voulait, son âme voulait. Mais son corps ne pouvait pas. Voilà la réalité », ajoute Thierry Mouyouma.