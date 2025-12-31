OM - C'est fini : «Aubameyang est parti»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La polémique est finie. En effet, après un début de CAN très agité entre les staffs de l'OM et de la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement été remis à disposition de son club alors que le Gabon n'a quasiment aucun chance d'accéder aux huitièmes de finale de la compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang revient à Marseille. Après un début de CAN marqué par la polémique entre le Gabon et l'OM au sujet de son utilisation, l'ancien attaquant d'Arsenal a été libéré par sa fédération, avant même le dernier match de poule contre la Côte d'Ivoire.

Aubameyang renvoyé à Marseille « En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l'intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif », a indiqué la fédération gabonaise par le biais d'un communiqué. En conférence de presse, Thierry Mouyouma a également réagi.