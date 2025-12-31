OM - C'est fini : «Aubameyang est parti»

La polémique est finie. En effet, après un début de CAN très agité entre les staffs de l'OM et de la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement été remis à disposition de son club alors que le Gabon n'a quasiment aucun chance d'accéder aux huitièmes de finale de la compétition.
Pierre-Emerick Aubameyang revient à Marseille. Après un début de CAN marqué par la polémique entre le Gabon et l'OM au sujet de son utilisation, l'ancien attaquant d'Arsenal a été libéré par sa fédération, avant même le dernier match de poule contre la Côte d'Ivoire.
Aubameyang renvoyé à Marseille
« En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l'intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif », a indiqué la fédération gabonaise par le biais d'un communiqué. En conférence de presse, Thierry Mouyouma a également réagi.
«Pierre-Emerick est parti»
« Je vais m'en tenir aux canaux officiels de la Fédération. Nous sommes une Fédération sérieuse, nous l'avons démontré par le passé, nous le resterons malgré les tourments, malgré les ragots. Nous avons communiqué : Pierre-Emerick est parti », ajoute le sélectionneur du Gabon qui sera donc privé de sa star pour le dernier match de la CAN.