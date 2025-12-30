OM : La déclaration d'amour inattendue à la télévision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM dans l'anonymat, Amir Murillo a rapidement su gagner le coeur des fans du club phocéen grâce à ses performances sur le terrain. Aujourd'hui, le Panaméen est l'un des chouchous des supporters olympiens, mais aussi des supportrices. L'une d'entre elles a d'ailleurs déclaré sa flamme à Murillo à la télévision.

Depuis 2023, Amir Murillo est un joueur de l'OM. Arrivé en provenance d'Anderlecht, le Panaméen n'est clairement pas le joueur le plus reconnu du club phocéen. Et pourtant... Sur le terrain, le défenseur tient une place importante dans le système de Roberto De Zerbi. Les performances de Murillo parlent pour lui, ce qui lui permet d'être très apprécié des fans de l'OM.

« Il sent très bon » Et voilà qu'Amir Murillo a visiblement la cote auprès des supportrices de l'OM. Une en particulier au moins. En effet, à l'occasion de l'émission The Floor sur France 2, une candidate a révélé avoir un petit faible pour le Panaméen pour une raison particulière : « Il sent très bon. Je l'ai senti ».