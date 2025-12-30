OM - Aubameyang : L’accord révélé pour son départ !

Alors que l’OM n’a pas apprécié son utilisation lors de la CAN, Thierry Mouyouma a taclé l’attitude du club concernant Pierre-Emerick Aubameyang, dénonçant un « mépris » envers la compétition. Le club s’était pourtant mis d’accord avec le staff médical gabonais pour que son attaquant ne participe pas au premier match des Panthères.
En réponse aux inquiétudes de l’OM concernant Pierre-Emerick Aubameyang, Thierry Mouyouma, sélectionneur du Gabon, s’est insurgé de « l’attitude de Marseille ». Touché à la cuisse le 14 décembre dernier contre l’AS Monaco (1-0), l’international gabonais a rejoint sa sélection plus tard que prévu au Maroc, où se déroule la CAN, et devait être forfait pour le début de la compétition.
L’OM avait un accord avec le Gabon
Ce qui a inquiété l’OM est le fait que Pierre-Emerick Aubameyang ait participé au premier match du Gabon, face au Cameroun (1-0). L’attaquant âgé de 36 ans est entré en jeu au bout de seulement 33 minutes, son équipe ayant été rapidement menée au score. Pourtant, comme indiqué par le journaliste de Canal+ Sacha Nabet, Marseille et le staff médical gabonais s’étaient mis d’accord pour qu’il n’y participe pas.
Le Gabon officiellement éliminé de la CAN
Pierre-Emerick Aubameyang devrait rester sur le banc contre le Cameroun et rentrer en cours de jeu face au Mozambique (3-2). Finalement, il a joué une heure lors du premier match et était titulaire au coup d’envoi du second. Sacha Nabet précise que l’OM a même envoyé un de ses kinés au Maroc afin de superviser le joueur. « Suite à l'amélioration physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur », a expliqué Thierry Mouyouma. Aubameyang reviendra quoi qu’il arrive rapidement à Marseille, le Gabon étant officiellement éliminé de la CAN.