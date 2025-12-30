OM - Coup de pression : Un joueur bientôt viré ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes ce jeudi, Darryl Bakola pourrait faire ses valises. En effet, la pépite de 18 ans serait courtisée par de nombreux clubs. Si l'OM lui a proposé un nouveau contrat, Darryl Bakola pourrait tout de même être vendu cet hiver, et ce, s'il met trop de temps à accepter la proposition de sa direction.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2022, Darryl Bakola pourrait ne plus faire long feu à Marseille. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le crack de 18 ans aurait la cote sur le marché, étant pisté par de nombreux clubs. Mais quelle est la position de l'OM ?

OM : Bakola a la cote sur le mercato A en croire Foot Mercato, l'OM de Pablo Longoria ne voudrait pas se séparer de Darryl Bakola. Toutefois, les hautes sphères marseillaises pourraient tout de même se résoudre à vendre leur numéro 50 lors de ce mercato hivernal.