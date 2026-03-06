PSG : Présent à Paris, Kylian Mbappé fait un choix qui va surprendre les supporters !

Amadou Diawara

Actuellement blessé au genou, Kylian Mbappé est forfait pour le duel entre le Real Madrid et le Celta Vigo, programmé ce vendredi soir au Stade Balaídos. Pour faire observer son pépin physique, le numéro 10 merengue est actuellement à Paris. Alors que le PSG reçoit l'AS Monaco pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a pris une décision qui va surprendre les supporters.

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a signé au PSG lors de l'été 2017. En effet, les deux clubs ont bouclé un prêt avec une option d'achat de 180M€. Le PSG ayant levé la clause de Kylian Mbappé.

Mercato - RC Lens : À la lutte avec le PSG, une signature est annoncée en plein milieu de la saison ! https://t.co/FbRFgyK4sV — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

«Tu viens à PSG-Monaco ?» Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Touché à un genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a forcé sur sa blessure ces derniers mois. Ce qui a aggravé son pépin physique. Contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé est actuellement à Paris pour faire observer sa blessure. Malgré tout, il n'assistera pas au choc de la 25ème journée de Ligue 1 entre le PSG et l'AS Monaco, prévu ce vendredi soir au Parc des Princes.