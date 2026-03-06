Graves accusations contre un joueur du PSG : «Si c’est vrai, c’est un scandale !»

A l'approche de la fin de la saison, les joueurs du PSG ont encore beaucoup de choses à jouer. Le titre en Ligue 1 n'est pas encore assuré et la défense du titre acquis en Ligue des champions se poursuit. Mais pour certains, les yeux sont déjà tournés vers un autre objectif qui fait encore plus vibrer : la Coupe du monde. La compétition, qui se déroulera cette année en Amérique du Nord, attire forcément les regards. Et visiblement, un joueur du PSG l'aurait bien fait comprendre...
Depuis le début de la saison, de nombreux joueurs du PSG ont du mal à tenir la cadence. Beaucoup d'entre eux ont fourni beaucoup d'efforts pour réussir une saison hors du commun l'an dernier et paient cher. Certains se retrouvent régulièrement à l'infirmerie et le PSG a souvent du mal à avoir un effectif complet. D'ailleurs, un joueur est dans le viseur de Jérôme Rothen concernant sa blessure actuellement. Une situation qui ne plaît pas du tout à Christophe Dugarry.
Un joueur du PSG accusé
Touché face au Sporting Portugal en janvier dernier, Fabian Ruiz souffre d'une contusion au genou depuis et n'est pas encore revenu à la compétition. Le milieu de terrain espagnol a du mal à se rétablir visiblement mais il ferait aussi en sorte de ne pas revenir trop tôt pour arriver dans les meilleures conditions avec sa sélection. « Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - ‘Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand’. Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, peinard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure » assure Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.
« Si c’est vrai, c’est un scandale ! »
Joueur important dans l'effectif du PSG, Fabian Ruiz a aussi des ambitions avec l'Espagne pour la Coupe du monde. Et il aurait fait son choix entre les deux visiblement... Forcément, ce n'est pas du goût de tout le monde. « Si c’est vrai, c’est un scandale ! Comment tu veux réagir autrement ! C’est un scandale ! C’est vrai qu’on se pose beaucoup de questions effectivement sur son cas. Alors après, je ne mets aucune corrélation même si l’année dernière il fait une belle saison, il n’y a rien à dire là-dessus. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui Ruiz ne joue pas, que le Paris Saint-Germain a ces problèmes-là non plus, il ne faut pas tout mélanger. Là c’est le cas particulier de Ruiz qui, aux dires de Jérôme (Rothen), si c’est vrai, c’est une attitude déplorable. En plus il n’avait pas réputation d’être un joueur à mauvais esprit donc je suis assez surpris » poursuit Christophe Dugarry, révolté, quelques minutes plus tard.