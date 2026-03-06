Graves accusations contre un joueur du PSG : «Si c’est vrai, c’est un scandale !»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, les joueurs du PSG ont encore beaucoup de choses à jouer. Le titre en Ligue 1 n'est pas encore assuré et la défense du titre acquis en Ligue des champions se poursuit. Mais pour certains, les yeux sont déjà tournés vers un autre objectif qui fait encore plus vibrer : la Coupe du monde. La compétition, qui se déroulera cette année en Amérique du Nord, attire forcément les regards. Et visiblement, un joueur du PSG l'aurait bien fait comprendre...

Depuis le début de la saison, de nombreux joueurs du PSG ont du mal à tenir la cadence. Beaucoup d'entre eux ont fourni beaucoup d'efforts pour réussir une saison hors du commun l'an dernier et paient cher. Certains se retrouvent régulièrement à l'infirmerie et le PSG a souvent du mal à avoir un effectif complet. D'ailleurs, un joueur est dans le viseur de Jérôme Rothen concernant sa blessure actuellement. Une situation qui ne plaît pas du tout à Christophe Dugarry.

«C’est le prix à payer» : Une star du PSG frustrée par Dembélé et Barcola ? https://t.co/dq3EsQxOJZ — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

Un joueur du PSG accusé Touché face au Sporting Portugal en janvier dernier, Fabian Ruiz souffre d'une contusion au genou depuis et n'est pas encore revenu à la compétition. Le milieu de terrain espagnol a du mal à se rétablir visiblement mais il ferait aussi en sorte de ne pas revenir trop tôt pour arriver dans les meilleures conditions avec sa sélection. « Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - ‘Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand’. Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, peinard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure » assure Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.