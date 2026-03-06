Un joueur «méconnaissable» au PSG, un avertissement est lancé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa folle saison historique conclue par une victoire en Ligue des champions, le PSG ne connaît pas un exercice 2025-2026 aussi rempli du succès. Le club de la capitale n'évolue pas à son meilleur niveau et a du mal à retrouver un effectif en pleine forme. Les Parisiens ont eu du mal à valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Monaco et un joueur a été particulièrement pointé du doigt.

L'année dernière, le PSG avait ébloui le monde entier en proposant un niveau de jeu hallucinant pour remporter la Ligue des champions. Le club a fourni beaucoup d'efforts et forcément, les corps ayant été mis à rude épreuve, certains joueurs ont du mal à tenir la distance. Sur le terrain, le PSG paraît moins fort et ce n'est pas très bon à voir avant d'affronter Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La défense parisienne est notamment dans le viseur.

Le PSG en grande difficulté ? Moins en forme cette saison, le PSG a du mal à dominer les débats en Ligue 1 et a vécu une fin de phase régulière compliquée en Ligue des champions. Les joueurs ont du mal à enchaîner tous les matches et la défense du titre en Ligue des champions s'annonce assez compliquée. « Je ne vois pas pourquoi, d'un coup d'un seul, ils retrouveraient comme ça tous leur niveau. Je trouve qu'ils sont en difficulté physiquement. Cela va être très difficile pour l'équipe » réagit d'abord le journaliste Jimmy Braun dans l'After Foot sur RMC.