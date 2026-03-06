«Le collectif s’est dégradé…» : Alerte au PSG, cette sortie préoccupante pour la suite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nouveau opposé à l’AS Monaco ce vendredi soir, cette fois-ci en Ligue 1, le PSG retrouvera ensuite Chelsea pour son huitième de finale aller de Ligue des champions. Alors que le club de la capitale se montre irrégulier cette saison, ce consultant n'imagine pas un sursaut dans les prochains jours.

Comme l’an dernier face à Manchester City, le PSG va-t-il véritablement lancé sa saison face à un cadeau de Premier League à l’occasion d’un choc de Ligue des champions ? Les hommes de Luis Enrique retrouvent Chelsea ce mercredi en huitièmes de finale, une opposition qui va permettre de véritablement jauger le niveau des Champions d’Europe en titre, qui ont du mal à se montrer régulier depuis le début de la saison. De son côté, Vincent Moscato ne croit pas en un sursaut parisien.

🗣️ Vincent : "Je n'y crois plus du tout en ce PSG. Quand t'as rien fait depuis 7-8 mois, je ne vois pas comment ça peut démarrer du jour au lendemain." #RMCLive pic.twitter.com/KFK5KmFn4d — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 6, 2026

« Je ne vois pas comment ça peut démarrer » « Je n'y crois plus du tout en ce PSG, a-t-il lancé ce vendredi, dans son émission sur RMC. Quand t'as rien fait depuis 7-8 mois, je ne vois pas comment ça peut démarrer du jour au lendemain. Et on ne va pas leur jeter la pierre, on les connaît les causes. On fait un constat, la saison a été trop longue, il n’y a pas eu de repos, il y a une mauvaise préparation, les mecs ont pété de partout, ils n’ont jamais eu autant de blessés, je ne vois pas comment ça peut démarrer. S’ils trouvaient leur jeu dès qu’ils sont ensemble, tu te dirais qu’il y a une certaine magie, mais ça ne marche pas. (…) Ça ne le fait pas, le collectif s’est dégradé. »