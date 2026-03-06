Ça pourrait être «plus grave» pour Mbappé, l’avertissement à prendre au sérieux

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un début d’année compliqué pour Kylian Mbappé. Le Français, actuellement à Paris, est touché au genou gauche. Indisponible pour le moment, l’attaquant du Real Madrid serait, à en croire la presse espagnole, prêt à prendre des risques afin de revenir rapidement à la compétition. Selon certains observateurs, cette stratégie demeure très risquée pour l’état physique du Bondynois.

Absent lors des derniers rendez-vous du Real Madrid, Kylian Mbappé est touché au genou. Victime d’une lésion ligamentaire, l’attaquant vedette du club madrilène ne sera pas de retour la semaine prochaine pour le choc de Ligue des Champions face à Manchester City. Néanmoins, la presse espagnole assure que du côté de Mbappé, on serait prêt à prendre des risques dans la récupération afin d’être prêt pour le match retour en Angleterre le 17 mars prochain.

Mbappé accélère sa récupération Présent en conférence de presse ce jeudi, son entraîneur Alvaro Arbeloa a donné de ses nouvelles : « Je parle avec lui tous les jours, la situation est sous contrôle, ce qu'il a et comment il se sent. Il va de mieux en mieux chaque jour, et c'est un processus où nous allons de jour en jour, en fonction de ses sensations. Tout ce qui est en rapport avec les situations médicales de Bellingham et Mbappé est parfaitement organisé par les services médicaux du Real Madrid. » Mais pour la légende Luis Figo, cette option de précipiter son retour sur les terrains n’est clairement pas idéale.