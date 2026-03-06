Ça pourrait être «plus grave» pour Mbappé, l’avertissement à prendre au sérieux

Un début d’année compliqué pour Kylian Mbappé. Le Français, actuellement à Paris, est touché au genou gauche. Indisponible pour le moment, l’attaquant du Real Madrid serait, à en croire la presse espagnole, prêt à prendre des risques afin de revenir rapidement à la compétition. Selon certains observateurs, cette stratégie demeure très risquée pour l’état physique du Bondynois.
Absent lors des derniers rendez-vous du Real Madrid, Kylian Mbappé est touché au genou. Victime d’une lésion ligamentaire, l’attaquant vedette du club madrilène ne sera pas de retour la semaine prochaine pour le choc de Ligue des Champions face à Manchester City. Néanmoins, la presse espagnole assure que du côté de Mbappé, on serait prêt à prendre des risques dans la récupération afin d’être prêt pour le match retour en Angleterre le 17 mars prochain.
Mbappé accélère sa récupération
Présent en conférence de presse ce jeudi, son entraîneur Alvaro Arbeloa a donné de ses nouvelles : « Je parle avec lui tous les jours, la situation est sous contrôle, ce qu'il a et comment il se sent. Il va de mieux en mieux chaque jour, et c'est un processus où nous allons de jour en jour, en fonction de ses sensations. Tout ce qui est en rapport avec les situations médicales de Bellingham et Mbappé est parfaitement organisé par les services médicaux du Real Madrid. » Mais pour la légende Luis Figo, cette option de précipiter son retour sur les terrains n’est clairement pas idéale.
« Après coup, ces sacrifices ont des répercussions »
« S’il prend le risque, cela risque d’entraîner des conséquences plus graves… Bien sûr, tout est discuté avec l’équipe médicale du Real Madrid et l’entraîneur, car chaque situation est différente. Personnellement, il m’est arrivé de forcer et cela ne s’est pas toujours bien passé, mais c’était toujours parce que je voulais être sur le terrain, quitte à faire des sacrifices sans savoir ce qui allait se passer. Tout cela pour aider l’équipe et mes coéquipiers. Après coup, ces sacrifices ont des répercussions. Malgré tout, je le répète : tout dépend du ressenti du joueur, et la décision finale lui revient, ainsi qu’à l’entraîneur et à l’équipe médicale, qui doivent analyser s’il peut prendre le risque ou s’il pourrait y avoir des conséquences plus graves », a ainsi confié le Ballon d’Or 2000 qui a donc vécu ce scénario, auprès d’un site de pari en ligne.