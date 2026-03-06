De Zerbi : Après l'OM, voici le club qu'il pourrait rejoindre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 11 février dernier, l’OM annonçait le départ de Roberto De Zerbi. Arrivé avec beaucoup d’attentes sur le banc marseillais en 2024, le technicien italien n’aura pas réussi à mener Marseille vers les sommets. Néanmoins, la cote de l’entraîneur de 47 ans reste élevée, et ce dernier pourrait rapidement reprendre du service à l’étranger. Explications.

Il y a déjà trois semaines, l’histoire entre l’OM et Roberto De Zerbi prenait fin. Arrivé sur le banc du club phocéen en 2024, l’Italien n’aura pas résisté à l’élimination en Ligue des Champions ainsi qu’à la gifle reçue sur la pelouse du PSG quelques jours plus tôt (5-0). Désormais, Marseille est sous les ordres d’Habib Beye, qui a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Tottenham's top choice emerges as replacement process underway for crisis clubhttps://t.co/FXp6DKigDzhttps://t.co/FXp6DKigDz — Express Sport (@DExpress_Sport) March 6, 2026

De Zerbi de retour en Premier League ? Mais quid de l’avenir de Roberto De Zerbi ? Jouissant toujours d’une belle cote de popularité malgré cette fin de parcours plutôt compliquée avec l’OM, le jeune entraîneur de 47 ans pourrait rebondir rapidement en Premier League. En effet, à en croire les dernières indiscrétions du Telegraph, Roberto De Zerbi est le favori pour prendre la succession d’Igor Tudor sur le banc de Tottenham. Arrivé sur le banc des Spurs il y a moins d’un mois, le Croate est déjà sur la sellette lui qui comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, était sur la liste de l’OM pour remplacer De Zerbi.