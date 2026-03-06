CAN 2025 - Le Sénégal champion : Un joueur du Maroc raconte son «traumatisme» et règle ses comptes

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 18 janvier dernier, après un très beau parcours face à son public, le Maroc a finalement échoué en finale de la CAN face au Sénégal. Quasiment deux mois après cette folle finale, un international Marocain est revenu sur cette défaite marquante face aux Lions de la Teranga, ne mâchant pas ses mots concernant l’envergure de sa déception.

A domicile sur cette CAN 2025, le Maroc espérait remporter la compétition. Après un beau parcours, les hommes de Walid Regragui se sont finalement inclinés en finale face au Sénégal. Au terme de 120 minutes de folie, les Lions de l’Atlas ont du concédé une défaite épuisante aux tirs au but. Romain Saïss lui, ne digère toujours pas.

« 𝗘𝗦𝗧-𝗖𝗘 𝗤𝗨'𝗜𝗟 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗘 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡 🇲🇦 ?



𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗹𝘂𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗼𝗻𝘀, ça reste du foot ! »



Romain Saïss revient encore sur 𝗟𝗔…

« Ça a été un traumatisme » « C’est une énorme déception, témoigne le défenseur central de 35 ans sur les ondes de RMC ce vendredi soir. Quand tu prends un peu de recul, arriver en finale est déjà exceptionnel. On avait tout préparé et travaillé dur pour soulever le trophée. Quand ça ne se passe pas comme prévu à la fin, ça laisse forcément des traces. La déception est encore là. Le fait que la Coupe du monde arrive très vite va permettre de passer rapidement à autre chose et de ne pas se morfondre pendant des semaines. Ça a été un traumatisme », poursuit Romain Saïss, qui a souhaité bonne chance à son pays pour le mondial 2026 auquel il ne prendra pas part.