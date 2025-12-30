OM : Benjamin Pavard trompé, séparation en vue ?

Arrivé en toute fin de mercato estival, Benjamin Pavard est venu renforcer une défense qui a créé beaucoup de problèmes à Roberto De Zerbi au cours de la saison dernière. Pourtant, l’international français n’est pas assuré de rester, puisque pour le garder l’Olympique de Marseille devra lever son option d’achat, fixée à 15M€.
Souvent obligé à replacer Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emile Højbjerg un cran plus bas, Roberto De Zerbi a vu des nombreux renforts débarquer en défense centrale. C'est le cas de Nayef Aguerd ou de Facundo Medina, mais également de Benjamin Pavard, dont le prêt à l’OM a beaucoup fait parler.
Pavard prêté à l’OM
Après d’excellents débuts, le joueur de l’Inter est peu à peu rentré dans le rang. Pire, il a commise quelques erreurs notables en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, qui n’ont pas manqué de lui attirer des nombreuses critiques. Et maintenant, voilà que certains parlent déjà d’un possible départ de Pavard de l’OM.
L’Inter inquiète pour l’avenir ?
C’est le cas en Italie, où l’Inter ne semble pas vraiment rassurée. « Le Français est l'élément imprévisible parmi les joueurs prêtés » a récemment expliqué Calciomercato.com. « Son passage à Milan n'a pas été des plus concluants, et c'est pourquoi la direction a préféré miser sur Akanji pour le remplacer ».