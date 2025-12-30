OM : Benjamin Pavard trompé, séparation en vue ?

Axel Cornic

Arrivé en toute fin de mercato estival, Benjamin Pavard est venu renforcer une défense qui a créé beaucoup de problèmes à Roberto De Zerbi au cours de la saison dernière. Pourtant, l’international français n’est pas assuré de rester, puisque pour le garder l’Olympique de Marseille devra lever son option d’achat, fixée à 15M€.

Souvent obligé à replacer Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emile Højbjerg un cran plus bas, Roberto De Zerbi a vu des nombreux renforts débarquer en défense centrale. C'est le cas de Nayef Aguerd ou de Facundo Medina, mais également de Benjamin Pavard, dont le prêt à l’OM a beaucoup fait parler.

Pavard prêté à l’OM Après d’excellents débuts, le joueur de l’Inter est peu à peu rentré dans le rang. Pire, il a commise quelques erreurs notables en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, qui n’ont pas manqué de lui attirer des nombreuses critiques. Et maintenant, voilà que certains parlent déjà d’un possible départ de Pavard de l’OM.