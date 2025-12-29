Greenwood - OM : Le sacrifice inattendu sur le mercato !

Axel Cornic

Après une première saison convaincante, Masn Greenwood confirme à l’Olympique de Marseille, où il est devenu le principal facteur X de l’attaque. Mais attention à ne pas trop l’utiliser, puisque l’ailier enchaine les rencontres, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia qui devraient recruter un joueur capable de le faire souffler lors du mercato hivernal.

Le retour en Ligue des Champions a été longuement célébré à Marseille, mais certains n’avaient vraisemblablement pas tout prévu. Le calendrier très charge pousse Robert De Zerbi à faire tourner son effectif, mais il n'y arrive pas toujours, surtout avec des joueurs importants comme Mason Greenwood.

André Luiz, la nouvelle trouvaille de l’OM Ainsi, le recrutement d’une doublure à la star de l’OM semble être la grande priorité de l’hiver. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, mais il y en a un qui revient régulièrement et c’est celui d’André Luiz, qui évolue actuellement à Rio Ave.