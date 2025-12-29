Zinedine Zidane - «C'était prévu» : La séparation est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 1996, Zinedine Zidane quittera la France pour la première fois de sa carrière. L'international français va effectivement quitter les Girondins de Bordeaux afin de s'engager avec la Juventus. Une séparation actée plusieurs mois auparavant comme le révèle Rolland Courbis.

La saison 1995-1996 sera marquée par la fabuleuse épopée des Girondins de Bordeaux en Coupe de l'UEFA. Battus en finale par le Bayern Munich, les Bordelais ont toutefois éliminé le grand Milan en quart de finale. Après s'être incliné 2 à 0 en Italie, Bordeaux s'imposera à domicile (3-0) pour acter sa qualification au terme d'un match légendaire. Zinedine Zidane va notamment briller. Invité à commenter cet exploit 29 ans plus tard, Rolland Courbis raconte qu'il avait accepté quelques mois auparavant de devenir entraîneur des Girondins la saison suivante, tout en sachant qu'il allait perdre ses meilleurs joueurs, dont Zizou pour lequel un transfert à la Juventus était donc acté à l'issue de la saison 1995-1996.

«C’était prévu que les trois meilleurs joueurs de Bordeaux allaient être transférés» « Deux mois avant le match de Milan, j’étais tombé d’accord avec Alain Afflelou et Jean-Louis Triaud. Mon boulot c’était de bien regarder les joueurs qui allaient manquer, car c’était prévu que les trois ou quatre meilleurs joueurs de Bordeaux allaient être transférés. Donc j’ai fait ce travail-là. Et après, évidemment, quand on voit Bordeaux qui va en finale, dans une finale qui à cette époque était aller-retour – c’était d‘ailleurs stupide – et qu’ils perdent… Ce n’est pas j’étais soulagé, mais je me suis dit qu’on n’allait pas comprendre pourquoi j’allais à Bordeaux si Bordeaux gagne la Coupe d’Europe », confait-il au micro de l'After Foot sur RMC.