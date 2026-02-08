OM : Un joueur du PSG «titillé» par De Zerbi, la réponse à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG accueille son ennemi juré l’OM au Parc des Princes. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à affirmer que son équipe pouvait battre n’importe quelle formation dont celle de Luis Enrique. Lors d’un entretien à la télévision, un joueur du PSG a tenu à répondre à ces déclarations de l’entraîneur marseillais.

De retour sur le trône de Ligue 1, le PSG espère poursuivre sur sa belle dynamique en battant l’OM au Parc des Princes ce dimanche soir. Pour ce troisième Classique de la saison, le club phocéen espère de son côté réussir à faire douter les hommes de Luis Enrique. Après la qualification en Coupe de France face à Rennes plus tôt dans la semaine, Roberto De Zerbi confiait que son équipe était capable de battre n’importe qui.

L’OM « peut battre n'importe quel adversaire » « On a fait un bon match, contre une équipe très forte. On est contents, et on prépare bien le déplacement à Paris dimanche. On a très bien défendu aujourd'hui. C'était important de gagner. Je dis toujours à mon équipe qu'elle peut battre n'importe quel adversaire si elle joue comme ce soir. Quand on ne joue pas comme ce soir, on peut aussi perdre contre tout le monde », glissait ainsi l’entraîneur italien. Ce dimanche soir, Ligue 1 + diffusera avant le coup d’envoi un entretien exclusif avec Warren Zaïre-Emery, qui a été interrogé sur ces déclarations du coach de l’OM.