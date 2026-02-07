«Une très mauvaise nouvelle» attriste Luis Enrique, «c'est un problème» pour le PSG !  

Depuis le début de la saison, le PSG n’est pas épargné par les blessures. D’ailleurs, au cours des dernières heures, le club de la capitale a officialisé une très mauvaise nouvelle avec l’un de ses joueurs. Une absence longue de plusieurs mois a ainsi été annoncée à Paris. Au grand dam de Luis Enrique.
Ce dimanche, le PSG affronte l’OM pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Le fait est que Luis Enrique ne pourra pas compter sur l’entièreté de son groupe pour ce Classique face au club phocéen. En effet, à quelques heures d’affronter Marseille, Paris a fait un point sur l’état de ses troupes et les dernières nouvelles n’ont clairement pas été bonnes pour Quentin Ndjantou.
Ndjantou va devoir se faire opérer
Jeune joueur du PSG, Quentin Ndjantou avait été lancé dans le grand bain par Luis Enrique, séduit par son profil et ce qu’il peut apporter sur un terrain. Le fait est qu’on ne reverra pas le Parisien avant un moment. Et pour cause… Ce samedi, le PSG a annoncé que Ndjantou allait devoir se faire opérer : « À la suite d’examens destinés à contrôler l’évolution de la blessure de Quentin Ndjantou, le staff médical du Paris Saint-Germain a décidé de procéder à une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à plusieurs mois ».
« C’est un problème pour l’équipe »
Ce n’est clairement pas une bonne nouvelle pour le PSG et ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire. En conférence de presse ce samedi à la veille d’affronter l’OM, l'entraîneur du club de la capitale a réagi à cette opération obligatoire de Quentin Ndjantou. Affecté, Luis Enrique a alors répondu : « Malheureusement, il a fait sa récupération mais ça n’a pas marché normalement. Il est très jeune. C’est un problème pour l’équipe car il a joué beaucoup et j'aime sa capacité à jouer à différents postes ainsi que sa qualité. C’est une très mauvaise nouvelle pour lui, mais aussi pour l'équipe et pour moi dans un deuxième temps ».