Le PSG annonce une mauvaise nouvelle, il va devoir se faire opérer !

Plus que quelques heures avant l’un des chocs attendus de la saison en Ligue 1. En effet, ce dimanche soir, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes avant certainement l’envie de prendre sa revanche après la défaite du match aller. Mais voilà que pour cette rencontre, Luis Enrique va devoir se passer d’un joueur en particulier qui va devoir passer par la case opération.

Après la saison dernière interminable et éreintante, on s’inquiétait pour l’état physique des joueurs du PSG. Alors que de nombreuses blessures étaient redoutées, le club de la capitale n’a pas été épargné par les pépins ces derniers mois. Et ça continue encore de plomber Luis Enrique. En effet, alors que le PSG s’apprête à affronter l’OM en Ligue 1, les Parisiens ont fait un point médical et les nouvelles ne sont pas bonnes pour un joueur.

Ndjantou ne reviendra pas tout de suite avec le PSG Avec quels joueurs le PSG recevra-t-il l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes ? Dans son point médical, le club de la capitale a annoncé que « Fabian Ruiz poursuit ses soins ». En revanche, il faut d’ores et déjà fait une croix sur la présence de Quentin Ndjantou dans le groupe de Luis Enrique pour la 21ème journée de Ligue 1. Blessé depuis plusieurs semaines maintenant, le joueur du PSG va être encore indisponible un moment. Et pour cause…