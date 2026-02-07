Deschamps : Le défi spécial au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été prochain, Didier Deschamps dirigera l’équipe de France durant la Coupe du monde 2026. Il s’agira là du dernier défi du coach légendaire des Bleus, qui laissera sa place à l’issue de la compétition. Alors que sa liste pour ce mondial aux États-Unis fait couler de l’encre, le sélectionneur français semble avoir mis au défi un crack du PSG. Explications.

La Coupe du monde approche à grands pas, et de ce fait, la fin du règne de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France également. Pour son dernier immense défi, le sélectionneur tricolore va devoir composer une liste de joueurs convoqués précise et compétente. Si certains sont déjà assurés de disputer le mondial avec les Bleus, d’autres joueurs semblent avoir été mis au défi par Didier Deschamps.

Deschamps a mis Zaïre-Emery à l’épreuve C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery. En perte de vitesse au PSG lors de la saison 2024-2025, le numéro 33 avait été rétrogradé chez les Espoirs la saison dernière. Cependant, alors qu’il fait désormais partie des meilleurs Parisiens sur cette saison 2025-2026, le crack du PSG semble avoir envoyé un message assez clair à son sélectionneur. « Le tirage et l’espoir d’aller à la Coupe du Monde ? Il y a toujours un espoir, bien sûr que j’espère y être. Je vais regarder (le tirage), et peu importe l’adversaire en réalité, tout ce qu’on veut, c’est jouer les matchs et y être. J’espère que ça va le faire et il faut d’abord faire une bonne saison, je vais mettre toutes les chances de mon côté », déclarait d’ailleurs Zaïre-Emery au moment d’évoquer en décembre dernier, sa possible convocation pour la Coupe du monde.