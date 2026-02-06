«La dernière fois que l’on s’est vus...», quand Deschamps vide son sac sur Zidane

Axel Cornic

Ils ont partagé des nombreux titres avec leur club de la Juventus ainsi qu’en équipe de France, mais Didier Deschamps et Zinedine Zidane ne devraient pas passer leurs vacances ensemble. Une rumeur tenace explique en effet que les deux monstres sacrés du football français ne s’entendraient pas du tout...

Décidément, le destin ne les quitte pas. Après avoir été coéquipiers en club comme en sélection, Didier Deschamps et Zinedine Zidane se retrouvent au centre de l’actualité en ce moment. Le premier va en effet laisser sa place de sélectionneur de l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde et c’est le second qui est annoncé comme le grand favori pour lui succéder.

« On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous » Mais la passation de pouvoir va-t-elle bien se passer ? Car cela fait plusieurs années déjà qu’une rumeur court au sujet de la relation entre Zidane et Deschamps, qui ne s’aimeraient vraisemblablement pas. Dans un entretien accordé au Figaro en mars 2025, l’actuel boss des Bleus avait pourtant été assez clair sur le sujet. « Encore une belle idée reçue. On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous » a-t-il expliqué.