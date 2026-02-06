Zidane avec «l’autre femme» de sa vie, leur rencontre improbable !

Comme on dit souvent,,derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Et même Zinédine Zidane en fait pas exception à la règle ! Cela fait plus de trente ans que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France partage sa vie avec Véronique, qui comme lui est assez discrète et ne fait que très peu parler dans la presse.
« Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! »
Dans l’une de ses rares prises paroles dans les médias, Zinedine Zidane avait évoqué sa rencontre avec Véronique du côté de Cannes, alors qu’il n’était qu’un très jeune joueur. « Le 6 février 1991, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble » a confié l’ancienne star du football tricolore, dans une interview accordée à L’Équipe en 2022.
« Elle a toujours été présente dans les moments compliqués »
« Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur mon épouse. Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde » a poursuivi Zinedine Zidane au sujet de sa femme, qui l’a suivi tout au long de sa carrière en Italie ou encore en Espagne. « C’est aussi grâce à elle. Nous avons tout passé ensemble. Je lui dis encore merci. On a vingt-huit ans de mariage. C’est l’autre femme de ma vie avec ma maman ».