Cristiano Ronaldo en grève, il prend un coup de pression en guise de réponse !

Présent à Al-Nassr en Arabie saoudite depuis 2023, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui sur le terrain à 41 ans mais aussi en dehors. La star portugaise est frustré par la gestion du mercato en Arabie saoudite et reproche à la Ligue de ne pas avoir le même fonctionnement concernant le mercato dans chaque club. Mais ce coup de gueule a entraîné la réaction de la Ligue saoudienne qui a tenu à réagir.
Alors qu'il a déjà manqué le dernier match avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait également être absent face à Al-Ittihad ce vendredi. Le joueur portugais a pourtant refait son retour à l'entraînement avec ses coéquipiers mais il pourrait continuer sa grève, lui qui n'est pas content du récent transfert de Karim Benzema à Al-Hilal, leader du championnat. Le joueur de 41 ans s'est fait recadrer par la Ligue.
Cristiano Ronaldo en colère après le transfert de Karim Benzema
Il y a quelques jours, Karim Benzema s'est engagé à Al-Hilal après son départ d'Al-Ittihad où il évoluait depuis 2023. Ce transfert a provoqué la colère de Cristiano Ronaldo qui souhaitait voir son ancien coéquipier débarquer à ses côtés depuis des années. Le Portugais souhaite aussi dénoncer la gestion du mercato de son club et le fait que tous les clubs de la Ligue saoudienne ne sont pas logés à la même enseigne. « La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple: chaque club fonctionne indépendamment, selon les mêmes règles. Chaque club possède son propre conseil d'administration, sa propre direction et son propre staff. Les décisions relatives au recrutement, aux dépenses et à la stratégie relèvent de la responsabilité des clubs, dans le cadre d'un système financier conçu pour garantir la pérennité financière et l'équilibre compétitif. Ce système s'applique de manière égale à l'ensemble du championnat » rappelle un porte-parole de la Ligue d'après des propos rapportés par le Daily Mail.
Ronaldo en colère, la Ligue saoudienne l'avertit
Avant le match de ce vendredi face à Al-Ittihad, Al-Nassr compte 4 points de retard sur Al-Hilal, le leader. Mais le club de Cristiano Ronaldo n'a pas pu se renforcer et la lutte pour le titre national s'annonce compliquée maintenant que Karim Benzema a rejoint Al-Hilal. Pour autant, Cristiano Ronaldo est appelé à se calmer. « Cristiano s'est pleinement investi auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur de haut niveau, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. (...) La compétitivité du championnat parle d'elle-même. Avec seulement quelques points d'écart entre les quatre premiers, la course au titre est plus que jamais d'actualité. Cet équilibre témoigne du bon fonctionnement du système » poursuit le porte-parole.