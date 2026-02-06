Cristiano Ronaldo en grève, il prend un coup de pression en guise de réponse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Al-Nassr en Arabie saoudite depuis 2023, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui sur le terrain à 41 ans mais aussi en dehors. La star portugaise est frustré par la gestion du mercato en Arabie saoudite et reproche à la Ligue de ne pas avoir le même fonctionnement concernant le mercato dans chaque club. Mais ce coup de gueule a entraîné la réaction de la Ligue saoudienne qui a tenu à réagir.

Alors qu'il a déjà manqué le dernier match avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait également être absent face à Al-Ittihad ce vendredi. Le joueur portugais a pourtant refait son retour à l'entraînement avec ses coéquipiers mais il pourrait continuer sa grève, lui qui n'est pas content du récent transfert de Karim Benzema à Al-Hilal, leader du championnat. Le joueur de 41 ans s'est fait recadrer par la Ligue.

Cristiano Ronaldo en colère après le transfert de Karim Benzema Il y a quelques jours, Karim Benzema s'est engagé à Al-Hilal après son départ d'Al-Ittihad où il évoluait depuis 2023. Ce transfert a provoqué la colère de Cristiano Ronaldo qui souhaitait voir son ancien coéquipier débarquer à ses côtés depuis des années. Le Portugais souhaite aussi dénoncer la gestion du mercato de son club et le fait que tous les clubs de la Ligue saoudienne ne sont pas logés à la même enseigne. « La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple: chaque club fonctionne indépendamment, selon les mêmes règles. Chaque club possède son propre conseil d'administration, sa propre direction et son propre staff. Les décisions relatives au recrutement, aux dépenses et à la stratégie relèvent de la responsabilité des clubs, dans le cadre d'un système financier conçu pour garantir la pérennité financière et l'équilibre compétitif. Ce système s'applique de manière égale à l'ensemble du championnat » rappelle un porte-parole de la Ligue d'après des propos rapportés par le Daily Mail.