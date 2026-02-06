Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel : Laure Boulleau a fait grincer des dents dans le vestiaire

Aujourd'hui, Laure Boulleau est consultante. Ainsi, régulièrement, on peut la voir sur Canal+ lors du Canal Football Club ou des soirées de Ligue des Champions. Mais voilà qu'avant de rejoindre les médias, elle a eu une très belle carrière de joueuse. Ayant porté le maillot du PSG et de l'équipe de France, Laure Boulleau a notamment raconté comment elle avait pu crisper certaines de ses coéquipières.
En activité de 2005 à 2018, Laure Boulleau aura été l'un des visages du football féminin en France. Porte-drapeau de sa discipline, le désormais consultante sur Canal+ avait juré fidélité au PSG, elle qui n'a jamais voulu quitter le club de la capitale malgré des approches d'autres clubs. Ayant joué 232 matchs avec Paris, Laure Boulleau a également représenté l'équipe de France à 65 reprises. Une bien belle carrière donc pour l'ancienne arrière gauche dont elle garde bien évidemment certains souvenirs.
« Ça ne plaisait pas toujours dans le vestiaire »
Interrogée par Footpack, Laure Boulleau s'est exprimée sur sa carrière de joueuse professionnelle. Racontant ce qu'elle avait pu vivre avec le PSG ou encore l'équipe de France, elle a notamment avoué : « J’avais mes rituels. Lesquels ? Toujours les mêmes sous-vêtements, les mêmes brassières, les mêmes musiques avant les matchs. J’écoutais de la variété française : Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel… Ça ne plaisait pas toujours dans le vestiaire, mais moi, ça me détendait ».
« Je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête »
Laure Boulleau aura donc finalement joué jusqu'en 2018, date de sa retraite sportive. A ce moment, l'ancienne joueuse du PSG n'en pouvait tout simplement plus comme elle avait pu l'expliquer par le passé : « Ma carrière s’est arrêtée brusquement ? Pas brusquement. Brusquement c’est quand on a un énorme pépin et on ne peut plus rejouer ou on a un problème cardiaque. Là, j’ai senti qu’il fallait que j’arrête dans pas longtemps. Dans ma dernière saison que j’ai faite, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête ».