Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel : Laure Boulleau a fait grincer des dents dans le vestiaire

Aujourd'hui, Laure Boulleau est consultante. Ainsi, régulièrement, on peut la voir sur Canal+ lors du Canal Football Club ou des soirées de Ligue des Champions. Mais voilà qu'avant de rejoindre les médias, elle a eu une très belle carrière de joueuse. Ayant porté le maillot du PSG et de l'équipe de France, Laure Boulleau a notamment raconté comment elle avait pu crisper certaines de ses coéquipières.

En activité de 2005 à 2018, Laure Boulleau aura été l'un des visages du football féminin en France. Porte-drapeau de sa discipline, le désormais consultante sur Canal+ avait juré fidélité au PSG, elle qui n'a jamais voulu quitter le club de la capitale malgré des approches d'autres clubs. Ayant joué 232 matchs avec Paris, Laure Boulleau a également représenté l'équipe de France à 65 reprises. Une bien belle carrière donc pour l'ancienne arrière gauche dont elle garde bien évidemment certains souvenirs.

« Ça ne plaisait pas toujours dans le vestiaire » Interrogée par Footpack, Laure Boulleau s'est exprimée sur sa carrière de joueuse professionnelle. Racontant ce qu'elle avait pu vivre avec le PSG ou encore l'équipe de France, elle a notamment avoué : « J’avais mes rituels. Lesquels ? Toujours les mêmes sous-vêtements, les mêmes brassières, les mêmes musiques avant les matchs. J’écoutais de la variété française : Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel… Ça ne plaisait pas toujours dans le vestiaire, mais moi, ça me détendait ».