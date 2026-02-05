Un champion du monde débarque sur RMC, la surprise juste avant PSG-OM !

À l’approche du Mondial 2026, RMC a renforcé son équipe avec l’arrivée d’un champion du monde, comme l’a annoncé la radio ce jeudi. Un ancien joueur bien connu en France et qui interviendra dans l’After Foot dès ce dimanche, à l’occasion du Classique entre le PSG et l’OM au Parc des Princes.
Passé par l’OL et le FC Barcelone, Samuel Umtiti a officialisé en septembre dernier la fin de sa carrière de joueur. À 32 ans et trois mois après son départ du LOSC, avec lequel il n’a disputé que 13 matchs en deux ans, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France (31 sélections), auteur du but victorieux face à la Belgique en demi-finale, a décidé de raccrocher les crampons. « Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j'ai pu côtoyer », avait-il écrit sur Instagram.
Umtiti nouveau consultant de RMC et présent dès ce dimanche pour PSG-OM
Et Samuel Umtiti s’est trouvé un nouveau défi puisque, comme l’a annoncé RMC ce jeudi, il a rejoint la radio en tant que consultant. Un renfort dans l’optique de la Coupe du monde 2026, pendant laquelle il intégrera la dream team de RMC pour commenter et analyser la compétition cet été. Samuel Umtiti sera présent à l’antenne régulièrement d’ici-là, notamment dans Génération After, et dès ce dimanche dans l’After Foot à l’occasion du Classique entre le PSG et l’OM au Parc des Princes,
« Avec Samuel Umtiti, RMC renforce encore sa position de radio n°1 sur le sport »
« Nous sommes fiers d’accueillir Samuel Umtiti sur RMC », a réagi Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport. « Champion du monde 2018 et joueur au palmarès impressionnant, il a marqué le football français de son empreinte. Son expérience vient enrichir nos antennes et offrir à nos auditeurs un regard expert à l’approche de la Coupe du monde. Avec Samuel Umtiti, RMC renforce encore sa position de radio n°1 sur le sport. »