«J'avais peur» : Kylian Mbappé fait une révélation sur son frère

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Dans le même temps, la star de 27 ans s'est séparée de son frère, qui a signé au LOSC. Interrogé sur son départ en Espagne, Kylian Mbappé s'est prononcé sur sa relation avec Ethan.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club rouge et bleu, l'international français a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année, étant déterminé à rejoindre le Real Madrid. Ainsi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche il y a près d'un an et demi, s'étant engagé pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2029.

«Projet Mbappé» : Le «mythe» détruit par la famille de Kylian Mbappé https://t.co/zPL8mk0CPg — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

Kylian Mbappé balance sur sa relation avec Ethan Mbappé Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé était au plus près de son frère. En effet, Ethan Mbappé évoluait également au sein du club de la capitale. Mais lors de l'été 2024, ils ont tous les deux changé de cap. Si Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, Ethan est resté en France, ayant choisi de rejoindre le LOSC. Séparé de son frère, le capitaine de l'équipe de France a lâché toutes ses vérités sur leur relation au mois de septembre.