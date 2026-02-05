«J'avais peur» : Kylian Mbappé fait une révélation sur son frère

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Dans le même temps, la star de 27 ans s'est séparée de son frère, qui a signé au LOSC. Interrogé sur son départ en Espagne, Kylian Mbappé s'est prononcé sur sa relation avec Ethan.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club rouge et bleu, l'international français a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année, étant déterminé à rejoindre le Real Madrid. Ainsi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche il y a près d'un an et demi, s'étant engagé pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2029.
Kylian Mbappé balance sur sa relation avec Ethan Mbappé
Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé était au plus près de son frère. En effet, Ethan Mbappé évoluait également au sein du club de la capitale. Mais lors de l'été 2024, ils ont tous les deux changé de cap. Si Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, Ethan est resté en France, ayant choisi de rejoindre le LOSC. Séparé de son frère, le capitaine de l'équipe de France a lâché toutes ses vérités sur leur relation au mois de septembre.
«Quand j'ai appris qu'il était milieu de terrain, ça a été un soulagement»
« Changer de pays, venir ici, à Madrid, c'était couper le cordon ? À Paris, ces dernières années, j'avais déjà quitté le nid familial. Ethan (son frère cadet) grandissait, il a fallu s'en occuper. J'étais moins celui sur lequel il fallait se concentrer. Prendre soin d'Ethan, de sa carrière, lui qui était un préado, puis un ado, maintenant un futur homme, c'était important. Il a déjà 18 ans... Dans le foot, j'avais peur de lui faire de l'ombre, mais pas dans la vie. Je suis le grand, je le protège. Au contraire, il faut lui faire de l'ombre pour ne pas qu'il y ait trop de lumière et que ça le brûle. Quand j'ai appris qu'il était milieu de terrain, ça a été un soulagement. Ça nous évitera les comparaisons inutiles. C'est la chose qui m'a donné le plus d'air vis-à-vis du fait qu'on fasse le même métier », avait déclaré Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à L'Equipe.