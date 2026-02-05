Amadou Diawara

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2018, Vinicius Jr est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Pour ne pas être écartée des terrains d'ici là, la star brésilienne doit prendre soin de son corps, et ce, pour éviter les blessures, mais également pour ne pas risquer une suspension pour dopage. Comme l'a avoué Virginia Fonseca, elle doit également faire attention aux produits qu'elle consomme pour ne pas nuire à la carrière de Vinicius Jr.

Très performant sous les couleurs de Flamengo, Vinicius Jr a alarmé la direction du Real Madrid. A tel point que la Maison-Blanche a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, le club merengue a déboursé environ 45M€ pour s'attacher les services de Vinicius Jr, et ce, lors de l'été 2018. Ayant prolongé en octobre 2023, l'international brésilien est lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2027.

Vinicius Jr s'est fait peur avec une crème vaginale Pour continuer à régaler le Real Madrid, Vinicius Jr doit éviter les blessures. Pour ce faire, le numéro 7 d'Alvaro Arbeloa doit prendre soin de son corps et avoir une hygiène de vie parfaite. Alors que les joueurs de football sont souvent soumis à des contrôles anti-dopage, Vinicius Jr doit faire d'autant plus attention. En effet, le moindre écart - volontaire ou non - peut couter cher. On peut notamment citer Paul Pogba qui a écopé de 18 mois de suspension parce qu'il a été testé positif à la testostérone.