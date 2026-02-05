Une star de Hollywood n’aime pas ce top club de Ligue 1 et le fait savoir, la raison va en surprendre certains !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

PSG, OM, OL… A chaque club son rival ! Le football déchaîne les passions en France, surtout lorsque cela concerne la Ligue 1, mais à l’étranger aussi, notre Championnat est suivi de près, même du côté de Hollywood. Cette semaine, un célèbre acteur s’est d’ailleurs fait remarquer en évoquant une équipe tricolore.

Cette saison de Ligue 1 est très incertaine, avec une lutte pour la première place entre le PSG et le RC Lens après la 20e journée, deux points séparant le leader parisien du surprenant lensois. Derrière, l’OM et l’OL complètent le quatuor de tête, à égalité de points (39 points), tandis que le LOSC, Rennes, Strasbourg ou encore Toulouse devraient se disputer dans les prochaines semaines une place en Europe. Le feuilleton de la Ligue 1 est suivi de près par les fans de football en France, mais pas seulement…

Ce club de Ligue 1 que n’apprécie pas vraiment Timothée Chalamet A Hollywood aussi, le championnat de France est suivi, notamment par un certain Timothée Chalamet. Venu dans le pays de son père pour promouvoir son nouveau film Marty Supreme, la star franco-américaine a été invitée par une journaliste de Konbini à déposer son autographe sur un maillot de l’OL. Timothée Chalamet n’a pas rechigné, sourire en coin, ajoutant néanmoins une mention bien particulière sur ce haut blanc porté : « À bas Lyon ! »