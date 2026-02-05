Une star de Hollywood n’aime pas ce top club de Ligue 1 et le fait savoir, la raison va en surprendre certains !

PSG, OM, OL… A chaque club son rival ! Le football déchaîne les passions en France, surtout lorsque cela concerne la Ligue 1, mais à l’étranger aussi, notre Championnat est suivi de près, même du côté de Hollywood. Cette semaine, un célèbre acteur s’est d’ailleurs fait remarquer en évoquant une équipe tricolore.
Cette saison de Ligue 1 est très incertaine, avec une lutte pour la première place entre le PSG et le RC Lens après la 20e journée, deux points séparant le leader parisien du surprenant lensois. Derrière, l’OM et l’OL complètent le quatuor de tête, à égalité de points (39 points), tandis que le LOSC, Rennes, Strasbourg ou encore Toulouse devraient se disputer dans les prochaines semaines une place en Europe. Le feuilleton de la Ligue 1 est suivi de près par les fans de football en France, mais pas seulement…
Ce club de Ligue 1 que n’apprécie pas vraiment Timothée Chalamet
A Hollywood aussi, le championnat de France est suivi, notamment par un certain Timothée Chalamet. Venu dans le pays de son père pour promouvoir son nouveau film Marty Supreme, la star franco-américaine a été invitée par une journaliste de Konbini à déposer son autographe sur un maillot de l’OL. Timothée Chalamet n’a pas rechigné, sourire en coin, ajoutant néanmoins une mention bien particulière sur ce haut blanc porté : « À bas Lyon ! »
« C'est probablement, l'équipe que je soutiens le plus au monde »
Timothée Chalamet ne porte pas l’Olympique Lyonnais dans son cœur pour une raison simple : son attachement à l’AS Saint-Étienne. L’amour de l’acteur pour les Verts s’explique par les racines de son père, originaire du Chambon-sur-Lignon, un village de Haute-Loire situé à soixante kilomètres de Saint-Étienne. « Je suis un grand fan de Saint-Étienne. C'est probablement, l'équipe que je soutiens le plus au monde. Plus que les New York Knicks », disait-il en 2024, au micro de Views. Dès 2019, Chalemet avait expliqué avoir le « cœur vert » sur le plateau de "C à vous" : « C’est la fierté de la famille, de la région. »
L’acteur de 30 ans a désormais un vœu particulier pour la suite : « Pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine », espérait-il en janvier, interrogé par Paris Match. L’ASSE est aujourd’hui 5e.