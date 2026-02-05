Messi : Son «problème» avec Mbappé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est une source de débats perpétuels. Le capitaine de l'équipe de France est une personnalité clivante que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que personne. Ses errements défensifs au détriment du collectif agacent certains observateurs. Didier Deschamps lui a apporté son soutien sur la question, entraînant une réaction spécifique sur les réseaux sociaux d'un ancien joueur.

L'espace de deux saisons, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont côtoyés au Paris Saint-Germain. Les deux numéros 10 de leurs sélections respectives se sont même croisés en finale de Coupe du monde au Qatar, le premier inscrivant un triplé en plus de son tir au but marqué et l'autre un doublé avec un tir au but transformé (3-3 puis 2-4). Au PSG, les deux champions du monde étaient associés à Neymar et un problème ressortait de leur collaboration.

Didier Deschamps qui profite d’une question sur Kylian Mbappé pour défendre son capitaine. Très intéressant à l’occasion du @FestivalJS2025 ! pic.twitter.com/q3MWnANVay — Ambre (@AmbreGodillon) February 3, 2026

«Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas» En effet, ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi ne faisait un travail défensif afin d'aider l'équipe à la récupération du ballon. Ce qui a lieu également avec l'équipe de France et l'Albiceleste et ce qui est reproché par moments au capitaine des Bleus. Pendant le festival du journalisme sportif à Laval mardi soir, son sélectionneur Didier Deschamps a profité de l'occasion dans le but de dire sa vérité à ce sujet, défendant au passage le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 55 réalisations derrière les 57 buts d'Olivier Giroud. « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives ».