«Les battre était comme avoir un orgasme», un souvenir avec Lionel Messi le fait déraper

Chaque année, l'espace de neuf ans (soit le passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid), les Clasicos faisaient vibrer la planète football tant les luttes acharnées et le spectacle proposé était de qualité. L'armada du FC Barcelone était si bien rôdée sous Pep Guardiola notamment qu'une victoire côté merengue avait une saveur indescriptible d'après un acteur de ces batailles.
A la fin des années 2000 et pendant la décennie de 2010, les Clasicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid étaient tout bonnement les rendez-vous à ne pas manquer. Et pour cause, pendant un temps, Pep Guardiola et José Mourinho étaient assis sur les bancs de touche respectifs lorsque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient présents sur le terrain. De véritables bagarres ont eu lieu, au sens propre, sur les pelouses tant l'agressivité étaient au rendez-vous.
«C'était Mou contre Pep, Cristiano contre Messi»
De par les joueurs de classe qu'avaient le FC Barcelone, qui ont d'ailleurs remporté la Ligue des champions en 2009 et en 2011 avec Pep Guardiola aux commandes de l'effectif, les vaincre était un sentiment particulièrement jouissif si l'on se fie aux propos tenus par un acteur principal de ces confrontations en la personne de Mesut Ozil. « Je pense que lorsque j'étais à Madrid, « le Clasico » a atteint son apogée - nous avons même disputé les demi-finales de l'UCL en 2011. C'était Mou contre Pep, Cristiano contre Messi ».
«Battre Barcelone à cette époque, c'était comme avoir un orgasme, c'était incroyable»
Meneur de jeu du Real Madrid entre 2010 et 2013 avant de filer à Arsenal lors du dernier jour du mercato estival, le champion du monde 2014 se remémore des moments uniques vécus lors des Clasicos face au FC Barcelone de Lionel Messi et sa bande. « Aujourd'hui, « El Clasico » a perdu un peu de son intensité et de son enthousiasme, je dirais. Battre Barcelone à cette époque, c'était comme avoir un orgasme, c'était incroyable. Je dirais que notre défaite 5-0 en Liga en 2011 a été l'un des pires cauchemars de ma carrière sur le terrain. J'ai vraiment disputé beaucoup de derbies et de duels de haut niveau au cours de ma carrière, mais oui, je dirais que les « Clasicos » ont vraiment été les plus spéciaux ».