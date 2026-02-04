«Les battre était comme avoir un orgasme», un souvenir avec Lionel Messi le fait déraper

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Chaque année, l'espace de neuf ans (soit le passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid), les Clasicos faisaient vibrer la planète football tant les luttes acharnées et le spectacle proposé était de qualité. L'armada du FC Barcelone était si bien rôdée sous Pep Guardiola notamment qu'une victoire côté merengue avait une saveur indescriptible d'après un acteur de ces batailles.

A la fin des années 2000 et pendant la décennie de 2010, les Clasicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid étaient tout bonnement les rendez-vous à ne pas manquer. Et pour cause, pendant un temps, Pep Guardiola et José Mourinho étaient assis sur les bancs de touche respectifs lorsque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient présents sur le terrain. De véritables bagarres ont eu lieu, au sens propre, sur les pelouses tant l'agressivité étaient au rendez-vous.

«C'était Mou contre Pep, Cristiano contre Messi» De par les joueurs de classe qu'avaient le FC Barcelone, qui ont d'ailleurs remporté la Ligue des champions en 2009 et en 2011 avec Pep Guardiola aux commandes de l'effectif, les vaincre était un sentiment particulièrement jouissif si l'on se fie aux propos tenus par un acteur principal de ces confrontations en la personne de Mesut Ozil. « Je pense que lorsque j'étais à Madrid, « le Clasico » a atteint son apogée - nous avons même disputé les demi-finales de l'UCL en 2011. C'était Mou contre Pep, Cristiano contre Messi ».