Real Madrid : «Ce n’est pas possible», Kylian Mbappé craque en plein match

Le Real Madrid ne traverse pas la période la plus faste de sa saison. Bien que quelques victoires soient à noter, elles sont acquises non sans mal comme l’atteste le dernier succès en date contre le Rayo Vallecano (2-1). Un penalty à la dernière minute transformé par Kylian Mbappé qui, quelques jours après avoir ouvertement lavé son linge sale en public, est une fois de plus monté au créneau…
« S'il y a 5-1 à la pause (2-1 en fait), ça ne me surprend pas. Et ce 4e but... C'est une honte ». En zone mixte mercredi dernier après la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne pour le compte de la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions (4-2), Kylian Mbappé a signé un passage remarqué face aux journalistes. Le double buteur de la soirée était amer et regrettait le but du gardien Anatoliy Trubin sur coup de pied arrêté dans la foulée des deux cartons rouges écopés par l’équipe d’Alvaro Arbeloa. Le tout, en dressant un constat assez alarmant concernant la situation collective actuelle au Real Madrid. « On n'a pas de continuité dans le jeu, il faut régler ce problème, a indiqué le capitaine des Bleus. Ça ne peut pas être un jour blanc, un jour noir, ce n'est pas digne d'une équipe de champions ».
Le Real Madrid défait à Lisbonne et poussé dans ses retranchements contre le Rayo Vallecano
Dimanche, le Real Madrid se devait de renouer avec la victoire après la déroute à l’Estadio da Luz. Cependant, malgré un but express à la 15ème minute de jeu de Vinicius Jr, le club merengue n’a pas fait le break. Kylian Mbappé a tiré sur la barre transversale et le Rayo Vallecano a entre autres égalisé. Il aura fallu attendre la 10ème minute du temps additionnel pour que l’attaquant français délivre le Real Madrid sur penalty, inscrivant son 37ème but de la saison avec la Casa Blanca. Victoire 2-1 face au club de la banlieue madrilène, mais qui n’a pas manqué de faire réagir Mbappé, de manière négative.
«Ce n’est pas possible… on ne peut pas souffrir comme ça»
Des images de sa discussion avec un membre du staff technique d’Alvaro Arbeloa ont été captées et publiées sur les réseaux sociaux. A un moment d’hydratation, Kylian Mbappé a paru désabusé, pointant du doigt le fait que l’équipe madrilène a encore une fois été mise sous pression. Ce qui devient trop fréquent et demeure anormal à ses yeux. « Ce n’est pas possible… on ne peut pas souffrir comme ça ! ». Un nouveau coup de gueule sur le collectif du Real Madrid qui fait déjà parler en Espagne. Mbappé est mécontent.