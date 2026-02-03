Real Madrid : «Ce n’est pas possible», Kylian Mbappé craque en plein match

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid ne traverse pas la période la plus faste de sa saison. Bien que quelques victoires soient à noter, elles sont acquises non sans mal comme l’atteste le dernier succès en date contre le Rayo Vallecano (2-1). Un penalty à la dernière minute transformé par Kylian Mbappé qui, quelques jours après avoir ouvertement lavé son linge sale en public, est une fois de plus monté au créneau…

« S'il y a 5-1 à la pause (2-1 en fait), ça ne me surprend pas. Et ce 4e but... C'est une honte ». En zone mixte mercredi dernier après la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne pour le compte de la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions (4-2), Kylian Mbappé a signé un passage remarqué face aux journalistes. Le double buteur de la soirée était amer et regrettait le but du gardien Anatoliy Trubin sur coup de pied arrêté dans la foulée des deux cartons rouges écopés par l’équipe d’Alvaro Arbeloa. Le tout, en dressant un constat assez alarmant concernant la situation collective actuelle au Real Madrid. « On n'a pas de continuité dans le jeu, il faut régler ce problème, a indiqué le capitaine des Bleus. Ça ne peut pas être un jour blanc, un jour noir, ce n'est pas digne d'une équipe de champions ».

🗣️ Mbappé : « Ce n’est pas possible… on ne peut pas souffrir comme ça ! »



❌ Kylian n’est pas satisfait du niveau de l’équipe contre le Rayo Vallecano.



pic.twitter.com/5PuIUOBJfg — Le Journal du Real (@lejournaldureal) February 2, 2026

Le Real Madrid défait à Lisbonne et poussé dans ses retranchements contre le Rayo Vallecano Dimanche, le Real Madrid se devait de renouer avec la victoire après la déroute à l’Estadio da Luz. Cependant, malgré un but express à la 15ème minute de jeu de Vinicius Jr, le club merengue n’a pas fait le break. Kylian Mbappé a tiré sur la barre transversale et le Rayo Vallecano a entre autres égalisé. Il aura fallu attendre la 10ème minute du temps additionnel pour que l’attaquant français délivre le Real Madrid sur penalty, inscrivant son 37ème but de la saison avec la Casa Blanca. Victoire 2-1 face au club de la banlieue madrilène, mais qui n’a pas manqué de faire réagir Mbappé, de manière négative.