Mercato - OM : Il a signé pour remplacer Habib Beye, «c’est exceptionnel»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habib Beye a récemment fait son grand retour à l’OM en tant qu’entraîneur, mais 19 ans auparavant, il avait quitté le club phocéen pour tenter une nouvelle aventure en Premier League. Il avait donc fallu le remplacer numériquement, et l’OM avait trouvé un joueur évoluant en Ligue 1 et qui était ravi de débarquer au Vélodrome.

La belle histoire d’amour entre Habib Beye et l’OM est repartie de plus belle le 18 février dernier, lorsque l’ancien latéral droit du club phocéen (2003-2007) a été officiellement nommé au poste d’entraîneur. Il faut dire que Beye avait quitté le Vélodrome à contrecœur lorsqu’il était joueur, mais Newcastle lui proposait des conditions financière qu’il n’aurait jamais pu atteindre avec l’OM.

« Je ne pouvais pas refuser » Beye s’était confié à ce sujet dans l’émission The Big 5 sur Canal + en 2021 : « Quand je vais à Newcastle, j'y vais parce que je veux découvrir le championnat anglais mais c'est parce que la proposition qui est sur la table, je ne peux pas la refuser. Et pourtant je ne veux surtout pas quitter mon club. Mon club de cœur c'était l'OM. Si j'avais pu finir ma carrière à l'OM je l'aurais fait. À l'OM je suis le plus gros salaire du club. Quand j'arrive en Angleterre, je touche deux fois et demi ce que je touchais à l'OM et je deviens un salaire moyen de Premier League. Et à 30 ans je ne peux pas le refuser », indiquait celui qui entraîne désormais l’OM.