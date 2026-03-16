F1 : Un pilote arrête tout en pleine course, «je ne sentais plus mes mains...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 a repris ses droits le 8 mars. Deux Grands Prix se sont déroulés avec une course sprint notamment en Chine ce week-end. Et après deux courses, plusieurs pilotes évoquent déjà de gros soucis sur leurs nouvelles monoplaces respectives. Un champion du monde, qui n'est pas Max Verstappen, a abandonné dimanche pour une raison alarmante.

En Formule 1, une nouvelle ère a été lancée pour cette saison 2026. Les nouveaux groupes propulseurs offriront un partage de puissance à 50-50 entre l’électrique et la combustion interne. Une batterie qui se recharge et un boost utilisé pour les dépassements notamment. Des changements opérés qui font débat dans le paddock avec les coups de gueule des deux derniers champions du monde : Lando Norris et Max Verstappen. Le Néerlandais compare le nouveau mode de course en Formule 1 à la simulation du jeu Mario Kart. Des problèmes sur les monoplaces ont été repérés et plus particulièrement sur les Aston Martin et leurs moteurs Honda.

Alonso had to let go of the steering wheel on the straight because of the vibrationspic.twitter.com/iqpHL8RTI0 — Holiness (@F1BigData) March 15, 2026

«Entre le tour 20 et le tour 35, j’avais un peu de mal à sentir mes mains et mes pieds» Pour le premier Grand Prix de la saison le 8 mars, Fernando Alonso n'avait déjà pas pu terminer la course contrairement à son coéquipier Lance Stroll qui a pris 15 tours par rapport au vainqueur George Russell. En Chine sur le circuit de Shanghai, le Canadien a été contraint d'abandonner dès le 10ème tour lorsque le double champion du monde avec Renault au milieu des années 2000 a abandonné au 35ème tour. Après le Grand Prix, Fernando Alonso a tenu un discours fataliste relayé par nextgen-auto.com. « Je n’aurais probablement pas pu terminer la course de toute façon. Le niveau de vibrations était très élevé aujourd’hui. Entre le tour 20 et le tour 35, j’avais un peu de mal à sentir mes mains et mes pieds ».