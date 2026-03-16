Le réel problème de l'OM annoncé sur La Chaine L'Equipe (et ce n'était pas De Zerbi)

Il y a quelques semaines, l'OM se séparait de Roberto De Zerbi afin de le remplacer par Habib Beye. Si le nouvel entraîneur olympien a rencontré des débuts délicats, ça va aujourd'hui un peu mieux à Marseille. De quoi confirmer que le problème du club phocéen était l'Italien ? Pas sûr aux yeux de certains.
Grâce à sa victoire contre Auxerre et avec le match nul de l'OL contre Le Havre, l'OM prend un peu d'avance à la troisième place de la Ligue 1. Habib Beye et ses joueurs ont-ils réussi à trouver leur rythme de croisière ? Aujourd'hui, il y a du mieux à Marseille. De quoi faire dire alors à certains que le changement d'entraîneur et ce départ de Roberto De Zerbi a donc été bénéfique. Mais voilà que cet avis n'est pas partagé par d'autres, estimant que le problème de l'OM se trouve ailleurs que sur le banc de touche.
« Si De Zerbi était resté, ils auraient dit que c'était le meilleur »
Ludovic Obraniak fait ainsi partie de ceux qui estiment que le problème de l'OM n'était pas Roberto De Zerbi. Dans un premier temps, le consultant sur La Chaine L'Equipe a expliqué lors de L'Equipe du Soir : « Ils sont versatiles. Si De Zerbi était resté, ils auraient dit que c'était le meilleur. J'ai quand même lu une interview de Rongier, qui n'était pas dans les plans de De Zerbi, qui a quand même dit que c'était le mec qui l'avait le plus marqué. J'imagine que Rongier n'est pas n'importe qui, il a une culture foot, il a été capitaine, c'est un joueur important de notre Ligue 1. Oui, il a ce côté volcanique, mais il était le coach de l'OM quand ils ont gagné contre Lens, quand ils ont mis en difficulté le PSG ».
« Je pense que c'est surtout un problème de joueurs »
Quel est donc le problème à l'OM ? Ludovic Obraniak a ajouté : « Je pense que c'est plus profond que de dire que c'est une histoire de coach. Donc est-ce que c'est un problème de coach ? Je ne sais pas, moi je pense que c'est surtout un problème de joueurs, la mentalité et l'investissement des joueurs. Là, ils sont un peu plus tranquilles, ils ont un peu plus de caresses dans le dos. Super. Mais est-ce que c'est ça qui te fait mieux jouer ? Je ne suis pas certain. Je trouve que eux ont du mal à élever leur niveau de jeu. On parle beaucoup des entraîneurs, mais ceux qui sont sur le terrain, qui doivent être pointés du doigt, ce sont surtout les joueurs ».