Le réel problème de l'OM annoncé sur La Chaine L'Equipe (et ce n'était pas De Zerbi)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques semaines, l'OM se séparait de Roberto De Zerbi afin de le remplacer par Habib Beye. Si le nouvel entraîneur olympien a rencontré des débuts délicats, ça va aujourd'hui un peu mieux à Marseille. De quoi confirmer que le problème du club phocéen était l'Italien ? Pas sûr aux yeux de certains.

Grâce à sa victoire contre Auxerre et avec le match nul de l'OL contre Le Havre, l'OM prend un peu d'avance à la troisième place de la Ligue 1. Habib Beye et ses joueurs ont-ils réussi à trouver leur rythme de croisière ? Aujourd'hui, il y a du mieux à Marseille. De quoi faire dire alors à certains que le changement d'entraîneur et ce départ de Roberto De Zerbi a donc été bénéfique. Mais voilà que cet avis n'est pas partagé par d'autres, estimant que le problème de l'OM se trouve ailleurs que sur le banc de touche.

OM : Le séjour à l'hôpital qui a tout fait basculer ! https://t.co/arhmDvx3cj — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Si De Zerbi était resté, ils auraient dit que c'était le meilleur » Ludovic Obraniak fait ainsi partie de ceux qui estiment que le problème de l'OM n'était pas Roberto De Zerbi. Dans un premier temps, le consultant sur La Chaine L'Equipe a expliqué lors de L'Equipe du Soir : « Ils sont versatiles. Si De Zerbi était resté, ils auraient dit que c'était le meilleur. J'ai quand même lu une interview de Rongier, qui n'était pas dans les plans de De Zerbi, qui a quand même dit que c'était le mec qui l'avait le plus marqué. J'imagine que Rongier n'est pas n'importe qui, il a une culture foot, il a été capitaine, c'est un joueur important de notre Ligue 1. Oui, il a ce côté volcanique, mais il était le coach de l'OM quand ils ont gagné contre Lens, quand ils ont mis en difficulté le PSG ».