Malaise dans le vestiaire, l'exigence de Kylian Mbappé !

Le Real Madrid traverse une mauvaise passe en ce moment. Le jeu déployé par les hommes d’Alvaro Arbeloa n’est pas vraiment convaincant. Kylian Mbappé a d’ailleurs sauvé les siens ce dimanche contre le Rayo Vallecano (2-1). Le capitaine de l’équipe de France aurait toutefois formulé une exigence dans le vestiaire pour que l’équipe redresse la barre.

Éliminé de la Supercoupe d’Espagne et de la Coupe du Roi, le Real Madrid n’a plus que la Liga et la Ligue des champions à jouer cette saison. Le club madrilène traverse une mauvaise passe en ce moment, et les choses n’ont pas l’air de s’arranger avec le temps. Kylian Mbappé a notamment sauver les siens en leur offrant la victoire ce dimanche contre le Rayo Vallecano (2-1). Les Merengue restent ainsi à une longueur du FC Barcelone en championnat.

« Plus intelligents, plus puissants… » le projet Mbappé est lancé par sa mère https://t.co/B5H7KxflAm — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

«Il estime qu'il fait mieux que les autres» Seulement, Kylian Mbappé en demanderait beaucoup plus à ses coéquipiers pour pouvoir redresser la barre au Real Madrid. « Mbappé comprend la situation actuelle du groupe, mais il exige beaucoup plus de ses coéquipiers. Surtout en termes de sacrifice et d'envie, deux éléments importants pour réussir au Real Madrid. Évidemment, il assume également la responsabilité de cette mauvaise passe, mais il estime qu'il fait mieux que les autres en marquant plus de buts » a ainsi expliqué Nano Anton, journaliste pour Defensa Central.