Kylian Mbappé prend la parole, des «petites embrouilles» au Real Madrid ?

Le Real Madrid ne se trouve pas dans la meilleure des périodes. Certes, la bande de Kylian Mbappé reste sur trois victoires de rang en Liga. Néanmoins, l'attaquant français ne voit pas que du positif à la Casa Blanca. Et notamment dans les grandes affiches comme ce fut le cas la semaine dernière à Lisbonne sur la pelouse du Benfica en Ligue des champions. Au sein même du vestiaire, des accrochages seraient susceptibles de prendre forme par sa faute...

« Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas normal. Notre dernier but est une honte pour nous ». Force est de constater que Kylian Mbappé ne mâchait pas ses mots mercredi soir lors de son passage dans la zone mixte de l'Estadio da Luz. Il faut dire que le Real Madrid avait livré une piètre copie sur la pelouse du Benfica Lisbonne : défaite sur le score de 4 buts à 2 avec deux cartons rouges écopés par les Merengue et le dernier but inscrit par le gardien adverse. Résultat : le Real Madrid est sorti du top 8 et devra retrouver le Benfica Lisbonne pour les 1/16èmes de finale de la C1 au mois de février.

Kylian Mbappé : «Il nous manque un peu de tout» Pendant la suite de sa prise de parole face aux médias, Kylian Mbappé ne s'est pas caché et n'a pas manqué de rappeler tout le monde à l'ordre au sein du vestiaire du Real Madrid. « La semaine dernière, on a fait de bons matchs, mais pas aujourd’hui, et on a besoin de régularité. Il nous manque un peu de tout. Je ne dirais pas que c’est juste un problème d’attitude ou de jeu, je pense que c’est un problème général, et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match… ». Une déclaration qui n'a pas transfiguré l'effectif d'Alvaro Arbeloa qui a peiné à aller chercher la victoire au Santiago Bernabeu dimanche après-midi face au Rayo Vallecano (2-1).