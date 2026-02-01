Coup dur chez les Mbappé, ça s'annonce mal...

Des buts et toujours des buts. Voici le bilan quel'on peut dresser sur la saison individuelle de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Mbappé puissance 37 avec sa réalisation du jour contre le Rayo Vallecano (2-1). Cependant, tout n'est pas rose pour la famille du capitaine de l'équipe de France au vu d'une triste tendance qui semble se confirmer les heures passant...
Kylian Mbappé enchaîne les matchs et les buts avec le Real Madrid. C'est simple, bien que les performances de l'équipe d'Alvaro Arbeloa soient collectivement poussives, l'insatiable buteur de la Casa Blanca a inscrit son 37ème but cette saison toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Lors des cinq dernières sorties du club merengue, Mbappé a trouvé le chemin des filets à huit reprises, rien que ça.
Kylian Mbappé brille avec le Real Madrid, son frère contraint de rester éloigné des terrains ?
Et alors que son grand frère fait trembler les défenseurs adverses, Ethan Mbappé traverse une semaine délicate. Ayant pris part à la débâcle lilloise contre Strasbourg la semaine dernière (4-1), le milieu offensif de 19 ans pourrait manquer les prochaines semaines de compétitions du LOSC. La faute à une blessure contractée samedi pendant la séance d'entraînement au niveau d'un ischio-jambier d'après La Voix du Nord. Dans les prochaines heures, une série d'examens médicaux devrait se dérouler pour Ethan Mbappé alors qu'une rechute est la crainte qui occuperait les pensées du staff technique de Bruno Genesio.
«Une vive douleur en haut de la cuisse», fin de saison pour Mbappé ?
D'ailleurs, l'entraîneur du LOSC n'a pas donné de nouvelles rassurantes au micro de Ligue 1+ ce dimanche. « Je ne veux pas trop communiquer sur la blessure. Mais il a ressenti samedi une vive douleur en haut de la cuisse, on ne connaît pas encore son indisponibilité, mais ce n’est pas très rassurant. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour lui. En tout cas, c’est un joueur supplémentaire qu’on a perdu pour quelque temps ». Pour combien de temps exactement ? Foot Mercato jette un froid sur la suite des opérations pour Ethan Mbappé. Le média, par le biais de son journaliste Sébastien Denis sur X, annonce tout bonnement une potentielle fin de saison pour le joueur du LOSC. Une bien mauvaise nouvelle pour le clan Mbappé.