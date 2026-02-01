Coup dur chez les Mbappé, ça s'annonce mal...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des buts et toujours des buts. Voici le bilan quel'on peut dresser sur la saison individuelle de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Mbappé puissance 37 avec sa réalisation du jour contre le Rayo Vallecano (2-1). Cependant, tout n'est pas rose pour la famille du capitaine de l'équipe de France au vu d'une triste tendance qui semble se confirmer les heures passant...

Kylian Mbappé enchaîne les matchs et les buts avec le Real Madrid. C'est simple, bien que les performances de l'équipe d'Alvaro Arbeloa soient collectivement poussives, l'insatiable buteur de la Casa Blanca a inscrit son 37ème but cette saison toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Lors des cinq dernières sorties du club merengue, Mbappé a trouvé le chemin des filets à huit reprises, rien que ça.

Les chiffres de Kylian Mbappé cette saison, c'est juste 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗢𝗦𝗣𝗛𝗘́𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ! 😮‍💨🇫🇷



👕 30 matchs

⚽️ 𝟯𝟳 𝗕𝗨𝗧𝗦

🎯 5 passes D



Ce n'est certes pas toujours brillant dans le jeu, mais impossible de nier sa capacité à aller chercher des points pour ce Real en grande… pic.twitter.com/oAgvyMQ1CW — Footballogue (@Footballogue) February 1, 2026

Kylian Mbappé brille avec le Real Madrid, son frère contraint de rester éloigné des terrains ? Et alors que son grand frère fait trembler les défenseurs adverses, Ethan Mbappé traverse une semaine délicate. Ayant pris part à la débâcle lilloise contre Strasbourg la semaine dernière (4-1), le milieu offensif de 19 ans pourrait manquer les prochaines semaines de compétitions du LOSC. La faute à une blessure contractée samedi pendant la séance d'entraînement au niveau d'un ischio-jambier d'après La Voix du Nord. Dans les prochaines heures, une série d'examens médicaux devrait se dérouler pour Ethan Mbappé alors qu'une rechute est la crainte qui occuperait les pensées du staff technique de Bruno Genesio.