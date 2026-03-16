L'OM a «tout calculé» ? L'ancienne actrice X qui a déstabilisé le vestiaire du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM et le PSG sont depuis plusieurs années maintenant présentés comme les meilleurs ennemis du football français. Chaque saison, les Classiques entre les deux équipes sont très attendus et la victoire est impérative. Mais peut-on alors employer tous les moyens pour y parvenir ? Il y a quelques années, le vestiaire du PSG s'était retrouvé déstabilisé à quelques minutes du coup d'envoi d'une rencontre face à l'OM.

En octobre 2005, l'OM avait réussi à s'imposer face au PSG à domicile (1-0). Buteur, Lorik Cana avait ainsi offert la victoire aux Phocéens. Mais les Parisiens ont-ils disputé ce Classique dans les meilleures conditions ? Pas forcément si l'on en croit les propos de Boukary Dramé. Ancien joueur du PSG, ce dernier a en effet raconté la préparation particulière de ce match face à l'OM une fois arrivé au Vélodrome.

«Maltraité» au PSG, il règle ses comptes après son départ https://t.co/vCbCxgJM81 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C'était impossible de respirer » Invité de FD Extra Time, Boukary Dramé est revenu sur cette histoire aujourd'hui connue de tous lors de ce OM-PSG de 2005. L'ancien Parisien a raconté dans un premier temps : « On ne sait pas quel produit ils ont mis dans le vestiaire mais c’était impossible de respirer. On éternuait, ça prenait la gorge. Ils nous ont mis dans un vestiaire annexe. C’est bizarre un jour de match ».