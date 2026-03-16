L'OM a «tout calculé» ? L'ancienne actrice X qui a déstabilisé le vestiaire du PSG

L'OM et le PSG sont depuis plusieurs années maintenant présentés comme les meilleurs ennemis du football français. Chaque saison, les Classiques entre les deux équipes sont très attendus et la victoire est impérative. Mais peut-on alors employer tous les moyens pour y parvenir ? Il y a quelques années, le vestiaire du PSG s'était retrouvé déstabilisé à quelques minutes du coup d'envoi d'une rencontre face à l'OM.
En octobre 2005, l'OM avait réussi à s'imposer face au PSG à domicile (1-0). Buteur, Lorik Cana avait ainsi offert la victoire aux Phocéens. Mais les Parisiens ont-ils disputé ce Classique dans les meilleures conditions ? Pas forcément si l'on en croit les propos de Boukary Dramé. Ancien joueur du PSG, ce dernier a en effet raconté la préparation particulière de ce match face à l'OM une fois arrivé au Vélodrome.
« C'était impossible de respirer »
Invité de FD Extra Time, Boukary Dramé est revenu sur cette histoire aujourd'hui connue de tous lors de ce OM-PSG de 2005. L'ancien Parisien a raconté dans un premier temps : « On ne sait pas quel produit ils ont mis dans le vestiaire mais c’était impossible de respirer. On éternuait, ça prenait la gorge. Ils nous ont mis dans un vestiaire annexe. C’est bizarre un jour de match ».
« En haut de ces escaliers, il y avait Michael Youn et Clara Morgane »
Et voilà que ce déplacement dans un vestiaire annexe a été à l'origine de quelques troubles chez les joueurs du PSG. Et pour cause... « Pour y accéder, il y a un couloir. Et le long de ce couloir, il y a des escaliers. En haut de ces escaliers, il y avait Michael Youn et Clara Morgane. Ils étaient assis, ils discutaient. Je ne sais pas ce qu’ils foutaient mais je pense que tout était calculé non ? Ça ne parlait que de ça dans le vestiaire. Je ne pense pas citer de noms mais il y en a qui voulaient aller à la salle de kiné juste pour la voir. Ils n’étaient plus trop concentrés sur le match. Ils étaient intéressés par autre chose. Ça allait chez les kinés… Il y avait plus de joueurs que d’habitude », a poursuivi Boukary Dramé.