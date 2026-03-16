«Maltraité» au PSG, il règle ses comptes après son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, il y a certains joueurs qui n'ont clairement pas passé un bon moment au PSG. En effet, pour eux, le passage au sein du club de la capitale a viré au fiasco. Il y en a un qui avait d'ailleurs pris la parole, expliquant alors s'être senti « maltraité » durant le temps qu'il a porté le maillot du PSG.

Grâce à l'argent du Qatar, le PSG a multiplié les recrutements et s'offrir ainsi certaines des plus grandes stars du football. Mais voilà que le club de la capitale n'a pas tout le temps connu des réussite dans ses transferts. En effet, il y a eu des flops dont Jesé a fait partie. En 2016, l'attaquant espagnol était arrivé en provenance du Real Madrid moyennant 25M€. Un investissement conséquent qui n'aura pas porté ses fruits puisque Jesé n'a jamais convaincu avec le maillot du PSG sur les épaules.

Mercato - PSG : Un Ballon d'or attendait le feu vert pour son transfert, «je n’ai jamais eu de proposition» https://t.co/FG1s29s0N3 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« L’impression d’avoir été trompé » Ça ne s'est donc pas très bien passé pour Jesé au PSG. Et voilà qu'après avoir quitté le club de la capitale, l'ancien du Real Madrid avait des choses à dire sur son traitement à Paris. Ainsi, en 2024, pour Joho DT, Jesé avait notamment fait savoir : « Au PSG, j’ai fait mes débuts en délivrant la passe décisive lors du premier match, mais j’ai ensuite été absent pendant deux mois à cause d’une appendicite et, au cours de l’hiver, on m’a dit que je devais partir. J’ai dit à Emery que j’avais l’impression d’avoir été trompé. Ils ne m’ont donné aucune explication ».