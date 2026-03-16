Mercato - PSG : «Je ne peux pas faire ça», un ancien joueur de l’OM refuse un transfert à Paris !

Alexis Brunet

Depuis des années, la rivalité entre le PSG et l’OM est très grande. Certains joueurs se sont tout de même risqués à évoluer pour les deux clubs, mais en général cela est très mal vu. Il y a quelque temps, Paris voulait d’ailleurs attirer un ancien chouchou du Vélodrome, mais ce dernier avait refusé car cela n’était pas concevable pour lui.

Adrien Rabiot, Hatem Ben Arfa, Fabrice Fiorèse ou bien encore Gabriel Heinze. Il existe plusieurs exemples de joueurs qui sont passés par le PSG et l’OM au cours des dernières années. Des transferts assez risqués car ils peuvent être très mal pris par les supporters des clubs respectifs et il faut donc avoir les épaules pour résister à cela. Pour d’autres, la question ne se pose pas car si l’on a évolué dans l’une des deux formations, il est impossible alors de rejoindre l’autre.

Grosse frayeur pour un ancien joueur de l’OM : «Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l'hôpital» https://t.co/HrcUwwUUd8 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Leonardo m’avait appelé » Si pour certains cela ne pose pas de problème de jouer pour l’OM et le PSG, pour Samir Nasri c’est tout simplement impossible. En août dernier, l’ancien joueur du club phocéen avait révélé dans Génération After sur RMC que Paris avait tenté de le recruter en 2011. Celui qui intervient désormais comme consultant sur le Canal Football Club avait alors dit non à la proposition du club de la capitale, car pour lui ce n’était pas imaginable. « Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder, etc… Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l'été pour me dire : 'Arrête de discuter avec l’Inter, fini'. Je lui dis 'comment ça ?', il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu'il va m'appeler. Et j'ai un nouveau coup de fil où il me dit qu’il devient directeur du foot au PSG et il me parle de Paris. Et là je lui dis : 'Non Leo c’est pas possible'. Même Arsène (Wenger, son coach à Arsenal) me disait de son côté : 'Va au PSG !', comme ça je ne restais pas en Angleterre. Mais je lui ai dit : 'Ce n’est pas possible coach, je ne peux pas faire ça'. Ce n'était juste pas possible. »